“萬象之華”　重現香港電影發展軌跡

中評社北京5月31日電／據大公報報導，電影預告片有吸引觀眾走進戲院的功能。為向觀眾展示香港電影預告片發展歷程，康樂及文化事務署香港電影資料館今日起至11月3日在資料館展覽廳舉辦“萬象之華──香港電影預告片珍藏展”展覽，展出過百部由上世紀40年代至今的珍貴電影預告片，呈現電影製作人如何透過精煉而流暢的剪接技巧和精心設計的宣傳語句，以長度由數十秒至數分鐘不等的電影預告片吸引觀眾購票入場。



預告片是電影的廣告，著重的是剪接師的功力，短短幾分鐘就濃縮了整部電影的精華。香港電影資料館根據香港電影發展的軌跡，選出以館藏為主的香港各年代預告片，展出預告片顯示不同時期預告片的手法、風格和特色，展覽策展人、特約研究員周荔嬈介紹表示，觀眾可從中看到香港電影走過的路，包括不同電影公司的轉變、明星的成長之路等，也反映人們關心的生活和社會議題。



步入展廳，如同進入光影的空間，展廳現場的電視柱放映的是香港各年代電影預告片，其旁的燈箱上記錄的是相關年代預告片之特色，展出的預告片分為六個類別，包括資料館最早期館藏中的珍貴預告片、文藝和寫實電影、歌唱和歌舞電影、喜劇電影、武俠和動作電影，以及海外預告片。“萬象之華──香港電影預告片珍藏展”展覽為“香港流行文化節2024”節目之一。



萬象之華──香港電影預告片珍藏展



展訊



日期：今日起至11月3日



地點：香港電影資料館展覽廳

