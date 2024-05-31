各地紀檢機關推進精準問責

圖為青羊區紀委監委開展問責類案件評查。（圖源：中紀委國家監委網） 中評社北京5月31日電／據中央紀委國家監委消息，問責的目的，是督促黨組織和黨員幹部強化責任意識，激發擔當精神，推動工作落實。各級紀檢監察機關深入貫徹落實中央紀委三次全會部署要求，不斷完善問責制度及程序，健全重點領域重點問題問責提級審核、問責案件評查等制度，防止和糾正問責不力、問責泛化、“求快不求准”等問題。



成都市青羊區紀委監委建立健全問責類案件評查制度，抽調專人組建問責案件評查小組，採取提級審核、交叉評查、專項評審等方式守牢案件質量生命線，對評查中發現的該問責不問責、濫用問責、問責不當等問題嚴肅處理。



貴州省餘慶縣紀委監委通過實地走訪、調閱資料等方式，加強對相關問題線索核查，做實做細問責工作。



廈門市翔安區紀委監委為精準規範用好問責利器，組織紀檢監察幹部下沉一線“三問三訪”，依法依規對相關問題線索進行核查，著力推動問責工作事實清楚、證據確鑿、依據充分、責任分明、程序合規、處理恰當。



雲南省安寧市紀委監委把問責激勵關懷談心談話作為提升問責工作成效的有力舉措，瞭解問題整改情況和問責對象工作精神狀態，加強對問責對象的幫教工作，引導其卸下思想包袱，積極擔當作為。



杭州市淳安縣紀委監委以精準問責激勵幹部擔當作為，對失職失責的幹部嚴肅問責，對受到不實舉報的幹部進行澄清正名，通過嚴管與厚愛結合、激勵與約束並重，營造幹事創業氛圍。