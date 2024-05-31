李強會見突尼斯總統賽義德

5月30日下午，國務院總理李強在北京釣魚台國賓館會見來華進行國事訪問並出席中國－阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式的突尼斯總統賽義德。（圖源：新華社） 中評社北京5月31日電／據新華社報導，國務院總理李強5月30日下午在釣魚台國賓館會見來華進行國事訪問並出席中國－阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式的突尼斯總統賽義德。



李強表示，今年是中突建交60周年。60年來，中突關係始終保持健康穩定發展，惠及兩國人民。習近平主席將同總統先生舉行會談，為兩國關係發展擘畫新的藍圖。中方願同突方一道，落實好兩國元首重要共識，繼承和發揚友好互信傳統，全面推進各領域交流合作，把中突傳統友好轉化為更多務實成果，攜手開拓兩國更加美好的未來。



李強指出，中方堅定支持突方積極探索具有突尼斯特色的發展道路，堅決反對外部勢力干涉突內政。中方願同突方以高質量共建“一帶一路”為引領，持續深化務實合作，扎實推進重點合作項目建設，拓展貿易、可再生能源等領域合作。中方願進口更多突優質產品，將繼續鼓勵有實力的中國企業赴突投資興業。雙方要加強衛生、教育、青年、旅遊、考古等人文交流合作，持續增進兩國民間友好。中方願同突方一道，全力構建面向新時代的中阿命運共同體，推動共築高水平中非命運共同體。雙方要加強多邊協調配合，維護發展中國家共同利益。



賽義德表示，突中關係歷史悠久，建交以來兩國關係實現長足發展，務實合作取得豐碩成果。突方堅定恪守一個中國原則，堅定支持中國維護國家主權和領土完整，堅決反對外部勢力干涉中國內政。突方高度讚賞中方在突尼斯建設的一系列高水平合作項目，期待同中方加強在基礎設施建設、衛生醫療、旅遊等領域合作，推動突中關係不斷發展。



吳政隆參加會見。