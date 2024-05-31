中評社北京5月31日電／據新華每日電訊報導，孟夏黃昏，繽紛燈光點亮暮色，北京通州台湖演藝小鎮迎來喧囂。伴隨密集的鼓點，隨性自由的爵士旋律在露天劇場盤旋流淌。



舞台上的演奏者是來自法國的口琴演奏家洛朗·莫爾及其爵士樂隊，他們的演出為2024台湖爵士音樂節拉開帷幕。從5月22日至26日，該音樂節在北京市通州區的國家大劇院台湖舞美藝術中心舉辦。



今年正值中法建交60周年。這是洛朗·莫爾第六次到訪中國，他對中國產生了深厚的情感。這次台湖爵士音樂節上，洛朗·莫爾便帶來了多首以中法友誼為主題的原創作品。



“音樂有一種難以置信的力量，可以把不同國家的人們連接起來。我認為音樂在中法兩國的文化交流裡扮演著重要角色，中國觀眾非常熱情、投入。”洛朗·莫爾說。



從2021年開始，台湖爵士音樂節已舉辦四屆。據主辦方介紹，本屆音樂節是演出場次最多、參演人員最多、規模最大的一屆。“今年有超過200位中外爵士音樂人呈現了50餘場演出，吸引了大量觀眾近距離體驗爵士樂的現場魅力。”國家大劇院黨組成員、副院長管建波說，“我們希望在台湖舞美藝術中心打造‘爵士中國’藝術高地及國際爵士樂交流平台，不斷擴大台湖爵士音樂節的中外影響力。”



中國爵士小號演奏家李曉川每年都會參加台湖爵士音樂節。本屆音樂節，他將《最初》《豐收》《重聚》等一組原創作品進行了重新編配，希望與觀眾共同探索東西方文化交融的音樂邊界。



李曉川介紹，大約在20世紀二三十年代，爵士樂傳入上海。“發展至今，爵士樂已不僅屬於西方，更是世界性的音樂語言，充滿包容性。”



“尤其是最近十年，爵士樂正慢慢走近中國普通聽眾。”李曉川認為，這一趨勢主要歸因於全國各地興起的爵士音樂節、越來越多的爵士俱樂部和日益普及的爵士樂教育。



對此，洛朗·莫爾深有感觸。此次來華，他發現中國年輕一代喜歡爵士、演奏爵士的人數大幅增加。



李曉川的老朋友鮑拉日·鮑吉也出現在本屆台湖爵士音樂節上。作為匈牙利爵士樂壇知名的作曲家、爵士鼓手之一，他曾六次來華。

