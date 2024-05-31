法國口琴演奏家的中國爵士樂之旅

中評社北京5月31日電／據新華每日電訊報導，夜幕降臨，微風徐徐，樂聲悠揚。位於北京市通州區的國家大劇院台湖舞美藝術中心的舞台上，法國口琴演奏家洛朗·莫爾與樂隊正為現場觀眾帶來精彩的爵士四重奏表演。



台湖露天劇場內，樂迷們台下就座，凝神聆聽，周邊建築墻面上光影變幻。莫爾全神貫注地吹奏，口琴在嘴邊快速移動，手指不停躍動，琴音自由地與旁邊的長笛、鋼琴和爵士鼓應和，或激昂或淺吟，在劇場上空盤旋交織。一曲完畢，莫爾用簡單的中文跟中國觀眾們打著招呼，並攜樂隊向觀眾鞠躬致意，現場掌聲雷動。



“音樂有一種難以置信的力量，可以讓不同國家的人們跨越語言的藩籬，互相欣賞。這種‘超能力’有助於不同國家和文明的相互理解。”莫爾說。



1970年出生於法國巴黎的莫爾，曾榮獲多項國際口琴比賽大獎，幾十年來演出足跡遍及世界各地。此次他是作為2024台湖爵士音樂節的特邀嘉賓前來演出。



由國家大劇院主辦的2024台湖爵士音樂節連日來廣受樂迷關注。200餘位來自中國、法國、匈牙利、古巴等地的中外爵士音樂人在台湖舞美藝術中心向觀眾呈現50餘場爵士樂演出。



莫爾與中國情緣深厚，已多次來中國演出交流。談起這場美麗“邂逅”，他說，“這更像是一個‘中國夢’”。



2008年受金融危機影響，原本在法國餐廳演出的莫爾因餐廳倒閉沒了工作。得知一些音樂人在中國發展很好，在朋友鼓勵下，2010年他來到中國。“我剛到中國時，因為文化差異不太習慣。”莫爾坦言。不過，他很快就找到了歸屬感。



“對於爵士樂來說，不管在世界什麼地方，只要大家在一起演奏，就會馬上找到連接，成為朋友，即便你不懂當地的語言和文化。音樂可以傳遞很多東西，這非常棒。”他說。



就這樣，莫爾在中國結識了不少音樂家。此後他常在中法兩國間往返，在不同的地方演出，還曾在中國過了春節。2018年，他通過28天的巡演，去了西安、武漢、廣州等中國24個城市。無論是小俱樂部還是大劇院，他都享受其中。中國的地大物博、豐富美食、地區差異等都讓他“印象深刻”。

