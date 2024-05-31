漢字文化展吸引法國民眾走近中華文明

中評社北京5月31日電／據新華每日電訊報導，旨在展現甲骨文文化及漢字演變歷史的“字裡行間——漢字中的文明密碼”展覽近日在巴黎中國文化中心開幕。作為甲骨文的故鄉，中國河南安陽希望以此為契機，吸引更多法國民眾探尋漢字奧秘、走近中華文明。



展覽以法國人熟知的“小王子”人物形象為線索，講述一名殷商小王子的成長故事，通過十個版塊串連起近百個漢字從甲骨文到簡體字的演變過程，故事情節涉及占蔔、天文、騎射、狩獵、農耕及技術發展等中國古代先民的物質生活與精神世界。此外，現場還展出甲骨文及青銅器的複製品，播放以甲骨文為靈感創作的動畫，並設有漢字展示和互動項目，吸引大量法國民眾體驗、拍照。



年過九旬的法蘭西藝術院雕塑院士克洛德·阿貝耶告訴記者，他幾十年來通過練習書法來瞭解中文，最喜歡的漢字是“中”。阿貝耶說：“漢字不僅是傳達信息與觀點的工具，更是中國人獨特思想與哲學的載體。瞭解漢字的深層意義，對法國人而言是一次豐富思想的機會。”



前來觀展的巴黎退休醫生德尼對記者說，他平時喜歡練習氣功，也十分欣賞道家哲學，但與法語字母截然不同的漢字總讓他“望而生畏”。通過展覽，他瞭解了漢字的邏輯性與生動性，未來有興趣借助講解甲骨文的書籍學習中文。



安陽市市長高永在展覽開幕式上介紹說，安陽近年來聚焦甲骨文這一獨特的文化標識，堅持以漢字為媒講好中國故事，成功舉辦五屆中國（安陽）國際漢字大會，推動甲骨文國際文化交流傳播，努力增進中華文明與世界文明的交流互鑒。