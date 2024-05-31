中評社北京5月31日電／據光明日報報導，在戲曲舞台上，演員通過行當塑造人物。在形形色色的人物之中，孩子是比較特殊的一類。廣義上說，成年以前都屬於孩子的範疇。“孩子”在腹、在懷，不現身、不言說，也能參與表演。總的來看，娃娃生這個細分行當承擔了“孩子”的大部分演出。但根據人物演繹需要，旦、淨、醜中也不乏“孩子”的身影。



懷胎十月母恩深



呱呱墜地之前，孩子在母親腹中。中國傳統社會重視血脈延續，戲曲中有不少喜獲麟兒的橋段。但很多戲裡，孩子的孕育和誕生都只在演述中一帶而過，不作為劇情重點。然而也有些戲，對孕婦甚至分娩加以細致刻畫，比如《斷橋》《白兔記·養子》等。



白娘子在端午喝雄黃酒現原形，盜仙草救許仙，水漫金山鬥法海時已有孕在身，但折子戲劇情不突出這一點。從梅蘭芳主演的電影版《斷橋》則可見，此時白娘子的身段、表情，處處體現其身懷有孕，或將分娩的特點。白娘子經“水鬥”惡戰，體力透支，更兼恨許仙薄情而心生怨憤，致使腹中疼痛，寸步難行，這一復合情態主要通過白娘子在唱做間隙不時捧腹撫胸、發出痛苦的呻吟來展現，同時輔以青兒的攙扶，襯托以稍顯急促的鑼鼓節奏。觀眾雖看不到胎兒的狀況，但其極度躁動不安是無疑的。即便不如《借扇》中孫悟空在鐵扇公主肚子裡各種翻轉折騰那般劇烈，但能讓有法力的“白蛇媽媽”大感吃不消，也說明胎兒動靜不小。



白娘子有青兒相伴相護，《白兔記·養子》中的李三娘則自丈夫劉知遠投軍離家後，受兄嫂苛待，過著“白天挑水三百擔，晚上推磨到天光”的日子。她獨自在磨房產子，自己咬斷孩子臍帶。這一段“養子”的苦情戲是全劇的重頭戲，清代揚州大洪班名旦任瑞珍演出時大受歡迎。他演李三娘腹痛時發出“啊唷”之聲不下數百，身段隨聲音“高下疾徐，淺深緩急而出之”，堪稱絕技。當代舞台上，蘇州昆劇院的表演藝術家王芳演出《養子》時別有創造。在昆曲“傳”字輩老師沈傳芷口傳身授的基礎上，她受導演啟發，將最後的生產過程巧妙處理為：移步到桌後，背身表演，以手的伸展、舞動與軀體形成同頻共振，形神兼備地表達女子生產時的動作和情緒。分娩的細節和嬰兒的情況雖被桌子自然遮擋，但演員的表演給予觀眾充分想象空間。



不分貴賤、貧富，母親生子時都要經歷苦痛。凡間弱女李三娘要經歷，武力值超高、並有法力加持的白娘子也要經歷，帶孕上陣的穆桂英（《天門陣·產子》）、雙陽公主（《雙陽公主·產子》）同樣要經歷。傳統戲曲中將女子生產作為重要關目，在舞台上生動演繹，讓世人體會生養之不易，從而達到高台教化，使為人子女者不忘母親恩情。

