李強會見埃及總統塞西

5月30日下午，國務院總理李強在北京釣魚台國賓館會見來華進行國事訪問並出席中國－阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式的埃及總統塞西。（圖源：新華社） 中評社北京5月31日電／據新華社報導，國務院總理李強5月30日下午在釣魚台國賓館會見來華進行國事訪問並出席中國－阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式的埃及總統塞西。



李強表示，中埃是團結互助、攜手發展的好朋友、好夥伴。習近平主席昨天同總統先生舉行會談，就新形勢下的中埃關係發展作出戰略規劃。中方願同埃方一道落實好兩國元首重要共識，弘揚傳統友好，持續加強各領域交流合作，推動兩國全面戰略夥伴關係再上新台階。



李強指出，中方堅定支持埃方走符合自身國情的發展道路，支持埃方維護國家主權、安全和發展利益。中方願同埃方以高質量共建“一帶一路”為引領，深化基建、電力、工業等傳統領域合作，不斷培育新能源、航空航天、農業科技、數字經濟等新的合作增長點，進一步便利雙方貿易投資往來，協助埃方增強經濟發展內生動力，更好實現互利共贏。雙方要擴大智庫、青年、教育、旅遊等人文交流，夯實兩國友好的民意基礎。中方願同埃方加強在聯合國、金磚、上海合作組織等多邊機制內的協調配合，協力推動盡快平息加沙戰火、緩解加沙人道危機，並為推動全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題作出不懈努力。



塞西表示，埃中建立全面戰略夥伴關係十年來，兩國各領域合作取得豐碩成果。埃方堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方維護國家主權和領土完整，支持中方打擊恐怖主義。埃方祝賀中方取得的巨大發展成就，讚賞中國企業積極參與埃基礎設施建設，願做中國通向阿拉伯和非洲國家的門戶，期待分享中國發展帶來的新機遇。埃方願同中方一道，在共建“一帶一路”框架下進一步拓展農業、貿易、新能源、通訊、高科技等領域合作，實現互利共贏，更好造福兩國人民。埃方願為中國企業來埃投資興業提供便利條件。



吳政隆參加會見。