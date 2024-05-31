胡旋舞的前世今生：飄然轉旋回雪輕

中評社北京5月31日電／據光明日報報導，最近，一段舞蹈視頻在網上火了。某舞蹈學院院長，年歲稍長，身材稍顯肥碩，他領舞在前，身後是幾位身材健美的青年舞者。這位院長舞者一改人們對舞者身材的刻板印象。有人說，鐵漢柔情這個詞有了生動的畫面。與青年舞者相比，院長雖身材發福，但無論是舞蹈水平，還是風神氣韵，都無可挑剔，有種剛柔並濟的感覺。可見，並不是衹有身材好的人跳舞才好看。



這讓我不由得想起一種現在人們已經不怎麼知道的舞蹈。



河西走廊打通、絲綢之路開辟後，西域地區的樂舞文化開始影響中原地區，與漢族樂舞不斷互鑒互融。北魏遷都洛陽後，上萬胡人定居中原，胡樂胡舞風靡中原。



此後唐代樂舞文化更加繁盛，舞蹈藝術繼承了前代傳統，又富於創新，舞蹈式樣多、種類全、分類細，有傳統戲劇結構形式的《踏謠娘》，大型歌舞《神宮大樂》，極具陰柔之韵的《綠腰》，以及追求創新的公孫大娘《劍器舞》等，在一定程度上反映了唐代強大興盛的時代風貌。唐墓出土的樂舞題材內容，除了傳統樂舞文化，還有胡騰舞、胡旋舞和柘枝舞等唐代流行舞蹈。



“人間物類無可比，奔車輪緩旋風遲。”這句詩形容的就是風靡大唐的胡旋舞。舞伎們回旋搖擺的速度，讓急速的旋風也稍顯遜色。唐代杜佑在記錄典章制度的《通典》中如此說道：“舞急轉如風，俗謂之胡旋。”



根據學界看法，胡旋舞起源於西域，經由絲綢之路傳到長安。最初衹有皇室才能欣賞，後來在上元燈會中，胡旋舞開始公開表演，逐漸在民間流行起來。當時中原以舒緩、優美的舞蹈為主，而節奏明快、動作有力的胡旋舞，以活潑的生命力而被人們所喜愛。



楊玉環在《霓裳羽衣曲》中可能就融入了胡旋舞。白居易《霓裳羽衣舞歌》里記載了其中旋轉的動作，贊嘆道：“飄然轉旋回雪輕，嫣然縱送游龍驚。”



據《舊唐書·安祿山傳》，大胖子安祿山就是跳胡旋舞的高手：“（安祿山）晚年益肥壯，腹垂過膝，重三百三十斤，每行以肩膊左右抬挽其身，方能移步。至玄宗前，作胡旋舞疾如風焉。”



有學者推測，楊玉環就可能因為胡旋舞與安祿山結緣。他們很可能曾切磋舞藝。而楊玉環得到唐玄宗眷顧的重要因素之一，就是雙方有著共同的音樂歌舞方面的愛好。他們合作了一部歌舞劇叫作《霓裳羽衣舞》。該曲是河西節度使楊敬述所獻《婆羅門曲》。該曲原本是唐玄宗依據他觀察仙山的靈感而創作出來的。起初衹有一個樂曲的大概，後來他吸收絲綢之路東傳的“婆羅門曲”改編而成。所謂“婆羅門曲”，可能是中亞地區的舞曲，也就是說，《霓裳羽衣曲》是絲綢之路上中西文化交流的產物。

