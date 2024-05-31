富權：台兩岸實務“鷹派”壓倒“鴿派”？

中評社香港5月31日電／澳門新華澳報31日發表富權文章：台新當局兩岸實務“鷹派”壓倒“鴿派”？以下為文章內容。



賴清德的“五二零”講話，雖然總體定調是“新兩國論”，但在某些具體兩岸實務方面，似乎是釋出善意，聲稱希望重啟兩岸交流先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始。這讓已經“餓”了近四年，尤其是對民進黨當局今年三月對開放赴陸旅遊團突然喊“卡”感到失望及無奈的台灣地區旅遊業者，看到了“曙光”，也讓民進黨當局內尤其是陸委會及海基會的“知陸派”也認知到，這是他們“幹事情”的時機來了。



因此，被稱為民進黨當局“知陸派”的新任陸委會主委邱垂正，在五月二十日就職後，就為開放兩岸交流悄悄地做了幾個“小動作”。其一是在新官上任百事待行的情況下，於五月二十五日扔下許多急待處理的行政事務，帶領幾位近身職員到金門，拜訪陳福海縣長，雙方就近期兩岸關係、新政府大陸政策交換意見。



表面上看，邱垂正此行是“飲水思源”。因為他曾長年在金門大學任較，其所任教的國際暨大陸事務學系發揮金門鄰近大陸的優勢，培養許多學生更深度地理解大陸政經、社會運作模式，並經常帶領學生前往大陸各省調研交流，還出版了《兩岸和平三角建構》、《中國大陸對台灣次區域合作的戰略與政策—以“以平潭綜合實驗區”實徵研究為例》、《“海峽西岸經濟區”與“粵港澳合作框架”綜論》等著作，並獲金門縣政府邀請出任縣政府大陸事務諮詢委員。即使是蔡英文上台後任命其為陸委會副主委，也盡可能維持學期間每月回金門授課，並與金門縣政府尤其是縣長陳福海保持良好互動關係，不定期碰面或是透過通訊軟體交換兩岸政經意見。去年初還在陸委會副主委任內積極協助推動“小三通”復航，讓金門作為兩岸中轉交流的功能重啟。因此，今次邱垂正在上任一周內就安排行程返回金門拜會縣長陳福海，頗有加深“公私兩誼”之意。



而其“肢體語言”卻是，要籍此之行探討落實賴清德“五二零”講話中重啟雙邊對等觀光旅遊的途徑。實際上，邱垂正在與陳福海的會面中，就說明了近期兩岸關係發展、新政府大陸政策以及對於金門業務的重視，並表示自己早已是金門的一份子，在推動兩岸政策時，會適時關注金門整體發展與民情。而陳福海也“趁熱打鐵”，深盼新任陸委會主委邱垂正能推動“小三通”早日完全常態化，讓陸客到金旅遊走訪，並進一步推動兩岸遊客“雙向奔赴”互動旅遊。



其二是在陸委會辦公室接見了大陸成都的一位七十六歲的退休老教師，以這種明顯“不對等”的接待方式，表達對恢復兩岸人民常態性往來的追求。這位劉老師的父親是國民黨下級軍官，於一九四九年跟隨蔣介石渡台，扔下妻兒留在大陸，未等到開放大陸老兵回鄉探親就不幸過世。最近這位劉老師透過成都地區的台商協會，要求協助尋找其父親的墓地。時任海基會副董事長兼秘書長的邱垂正得悉後，派員執行此任務，並在退輔會等機構的協力下，終於找到劉父的墓地。劉老師申請赴台拜祭，但鑑於民進黨當局停止大陸居民赴台探親及“自由行”，邱垂正就親自拜會“內政部”及“移民署”，盼能基於人道考量共同促成此事，平撫歷史造成的傷痛。在跨部會相關機關全力協助下，同意家屬以專案方式申請赴台。當劉老師赴台拜祭老父時，邱垂正已經升任陸委會主委，竟然不惜“降尊紆貴”，會見了這位大陸普通老百姓。這其中，似乎也深含著希望能夠盡快實現兩岸人民可以正常探親旅遊的憧憬。

