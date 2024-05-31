國際能源署：加快能源轉型將使能源更便宜

中評社北京5月31日電／據新華網報導，國際能源署30日發布報告說，加快向清潔能源轉型可以使能源更便宜，有助於緩解消費者生活成本壓力。



這份題為《可負擔且公平的清潔能源轉型戰略》的報告指出，在許多情況下，清潔能源技術在其使用周期內的成本競爭力已經超過了依賴煤炭、天然氣和石油等傳統燃料的技術。太陽能和風能發電是最便宜的新能源。在應用方面，即使電動車輛（包括兩輪和三輪車）的前期成本有時較高，但由於運營費用較低，通常也能節省開支。



報告說，加快能源轉型和增加太陽能和風能等可再生能源使用比例所帶來的益處將惠及消費者。目前，消費者能源總支出中約有一半用於購買石油產品，另外三分之一用於購買電力。隨著電動車輛、熱泵和電動馬達在交通、建築和工業需求中的占比增加，電力將取代石油產品，成為終端能源消費體系中的主導能源來源。



報告借鑒各國行之有效的政策提出了一系列加快清潔能源技術推廣的措施，包括為低收入家庭提供能效改造計劃；公共部門為更高效的供暖和制冷方案提供資金；推廣高效節能電器；提供可負擔的清潔交通選擇，包括為公共交通和二手電動車市場提供更多支持等。



國際能源署署長法提赫·比羅爾說，數據明確表明，越快進行清潔能源轉型，政府、企業和家庭的成本效益越高，使能源對更多人來說更經濟實惠的方法是加快轉型，而非放慢速度。