中評社北京5月31日電／據人民日報報導，健康是幸福之源，營養是健康之基。隨著經濟社會發展和食物種類日益豐富，膳食營養知識的重要性愈發凸顯。如何吃得更營養、更健康？本版今日起開設“知食點”欄目，解讀藏在食物背後的知識點，助您科學選擇食物、合理搭配膳食，敬請關注。



提起酸奶，人們往往會把它與“健康”聯繫在一起。酸奶不僅能提供優質蛋白質，還常含有益於腸道健康的益生菌，尤其對於因乳糖不耐受而無法享用牛奶的人來說，酸奶是個很好的選擇。然而，當前市面上售賣的酸奶製品花樣百出，究竟什麼樣的酸奶更健康？如何挑選到適合的酸奶？對此，記者採訪了中國農業大學營養與健康系教授範志紅。



挑花眼？當心買到“假酸奶”



奶類富含鈣和優質蛋白質，是一種營養成分豐富、易消化吸收的優質食品。範志紅介紹，根據食品安全國家標準，酸奶可以分為發酵乳（包括酸乳）和風味發酵乳（包括風味酸乳）。具體來說，發酵乳是直接將生牛（羊）乳或乳粉殺菌發酵；酸乳則是以生牛（羊）乳或乳粉為原料，殺菌後接種嗜熱鏈球菌、保加利亞乳杆菌（德氏乳杆菌保加利亞種）發酵製作。



“在發酵乳、酸乳的前面加了‘風味’兩字，是指生牛（羊）或乳粉的原料量占比在80%以上，可在發酵前後添加其他成分，如食品添加劑、營養強化劑、果蔬、穀物等。”範志紅說，“可以簡單理解為帶有‘風味’字樣的酸奶就是添加了別的配料，例如人們熟悉的水果酸奶、燕麥酸奶之類都屬於風味發酵乳，而原味酸奶沒有添加其他成分。”



原味酸奶、風味酸奶、酸酸乳、優酸乳、妙酸乳、乳酸菌飲料……來到超市酸奶區，貨架上各式各樣的產品讓人眼花繚亂，到底誰是真正的酸奶？



專家提醒，如果產品包裝上的產品類型為發酵乳、酸乳、風味發酵乳或風味酸乳任意一種，那麼它就是酸奶，除此之外都不是酸奶。“如果產品包裝上有‘飲品’或‘飲料’字樣的，比如一些乳酸菌飲料、酸乳飲料，只能算含乳飲料，一看配料表就會發現，排在第一位的經常是水和糖，這樣的產品營養價值顯然沒有酸奶高。”範志紅介紹，也可以用蛋白質含量來區分酸奶和含乳飲料。按照國家標準，發酵乳的蛋白質含量應在2.9%以上，風味發酵乳的蛋白質含量應在2.3%以上。如果產品包裝上蛋白質含量為1%左右，那它大概率是一種飲料。

