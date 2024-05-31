中評社北京5月31日電／據人民日報報導，“六一”兒童節在即，5月28日，貴州省銅仁市玉屏侗族自治縣第五幼兒園舉行“童心築夢 活力飛揚”足球邀請賽迎“六一”活動。該園大班組與第四小學一年級的學生通過足球比賽，增進友誼，感受足球魅力，增強身體素質、健康快樂成長。