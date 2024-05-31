首趟越南遊客旅遊專列開行

中評社北京5月31日電／據人民日報報導，記者從中國鐵路昆明局集團有限公司（下稱“國鐵昆明局”）獲悉，5月24日，170名越南籍遊客在雲南河口公路口岸通關入境後，乘坐河口北至麗江的Y764次“山水相連—中越友誼號”旅遊專列，開啟為期7天的雲南游。這是雲南針對越南籍遊客首次組織開行的旅遊專列。



雲南擁有豐富的自然景觀和民族風情，是旅遊熱門目的地。今年以來，隨著中越兩國通關政策的持續優化完善，大批越南遊客通過中越河口—老街口岸入境，依托玉河鐵路、彌蒙鐵路北上前往昆明、大理、麗江、香格里拉等地。便捷的鐵路交通，成為越南遊客游雲南的優先選擇。



麗香鐵路通車以來，雲南省內專列游深受國內外遊客喜愛，此次開行的“山水相連—中越友誼號”旅遊專列一路打卡大理、麗江、香格里拉的著名景點。國鐵昆明局旅服公司相關負責人介紹，今年以來，雲南省內環線旅遊專列開行次數不斷增加，共開行省內環線旅遊專列14趟，服務國內外旅客6500餘人次。



針對雲南旅遊越來越受越南遊客青睞的情況，國鐵昆明局充分挖掘雲南鐵路運輸網絡和旅遊資源，加快推進“鐵路＋旅遊”深度融合，結合各地民俗文化、風土人情和自然資源，精心策劃滇西北到滇中香格里拉、麗江、大理、楚雄、昆明等地的“一線五城十五景”7日精品旅遊線路，打造高品質定制化旅遊專列，吸引眾多越南籍遊客赴中國旅遊，欣賞雲南之美、中國之美。