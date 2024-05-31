特朗普“封口費”案罪名成立意味著什麼

中評社北京5月31日電／據新華網報導，美國紐約市曼哈頓一家法院的陪審團5月30日下午裁定，美國前總統特朗普在“封口費”案中有罪。特朗普由此成為美國歷史上首位在刑事案件中被裁定有罪的前總統。



各方對這一裁決有何反應？特朗普可能受到什麼懲罰？今年美國總統選舉將受到哪些影響？



各方反應如何



由12人組成的陪審團當天裁定，特朗普為隱瞞2016年美國總統選舉期間向一名成人電影女演員支付的13萬美元“封口費”，偽造商業記錄違反紐約州相關法律，34項刑事指控成立。法院外，有人高舉“特朗普被判有罪”的標語牌。



聽取裁決時，共和黨人特朗普沒有表達任何情緒。離開法庭後，特朗普炮轟這一裁決以及主審法官胡安·梅爾尚，並表示“這件事還遠沒有結束”。特朗普的律師表示，他們將盡快上訴。有美國媒體說，上訴過程可能持續數月甚至更長時間，很難在今年大選投票日前完成。



共和黨人紛紛聲援特朗普。美國國會眾議院議長邁克·約翰遜說，這是美國史上“恥辱性的一天”。國會參議員馬爾科·魯比奧稱，這是一場“拙劣的表演”。而眾多民主黨人則表態“尊重法律”，稱這是“法律的勝利”。現任美國總統、民主黨人拜登競選連任團隊發言人說，這一裁決證明“沒有人可以凌駕於法律之上”。



曼哈頓地區檢察官阿爾文·布拉格去年4月宣布對特朗普的指控，稱特朗普在2016年美國總統選舉前後偽造商業記錄以對選民隱瞞負面信息和非法活動。30日，布拉格向陪審團致謝，他說：“外面有很多聲音，但唯一重要的是陪審團的聲音，而陪審團已經表態了”。



或受何種懲罰

