哈馬斯：若以軍停止進攻加沙　願達成全面協議

中評社北京5月31日電／巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）30日晚發表聲明說，哈馬斯願在以色列停止進攻加沙地帶的情況下與以方達成“全面協議”。



新華社報導，聲明說，哈馬斯已向斡旋方清楚闡明立場，並表示“全面協議”包括雙方全面交換被扣押人員。



聲明同時指責以色列利用談判為其軍事行動“提供掩護”。聲明說，哈馬斯此前在談判中表現出“靈活性與積極性”，並在5月6日接受了斡旋方的停火提議，而以色列卻以“入侵”加沙地帶南部城市拉法、佔領拉法口岸以及發表阻礙斡旋方努力的言論等作為回應。



以色列消息人士25日表示，以色列情報和特勤局（摩薩德）局長巴爾內亞當天在法國巴黎會見美國中央情報局局長伯恩斯和卡塔爾首相穆罕默德。三人在會議期間決定，將根據埃及和卡塔爾的新提議與哈馬斯重啟談判。埃及開羅新聞電視台28日報導，埃及正與卡塔爾和美國方面協調，努力重啟以色列和哈馬斯之間的談判，以達成停火和交換被扣押人員。



新一輪巴以衝突爆發7個多月以來，以色列與哈馬斯進行了多輪談判。自去年11月達成短暫停火並換取部分被扣押人員獲釋之後再無新進展。今年5月7日起，哈馬斯、以色列和相關斡旋方在埃及首都開羅舉行停火談判。一名以色列官員9日表示，停火談判破裂，以軍繼續在拉法發動進攻。