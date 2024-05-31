國台辦：支持中止ECFA部分產品關稅減讓

中評社北京5月31日電／國務院台辦發言人陳斌華5月31日表示，國務院關稅稅則委員會發佈公告，決定自2024年6月15日起，對原產于台灣地區的134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率。長期以來，台當局單方面對2500多項大陸產品出口採取歧視性貿易限制，違反了ECFA關於“逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘”的規定，損害了兩岸企業利益和兩岸同胞福祉。2023年12月21日大陸宣佈中止ECFA項下丙烯等12個稅目產品關稅減讓後，民進黨當局不僅未採取任何措施取消對大陸的貿易限制，還不斷變本加厲，阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作。鑒此，我們支持相關主管部門採取進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的措施。



陳斌華指出，ECFA是兩岸雙方在“九二共識”的共同政治基礎上簽署的，實施中如產生問題可通過兩岸協商予以妥善解決。但賴清德當局頑固堅持“台獨”立場，拒不承認“九二共識”，大肆宣揚“台獨”分裂謬論，煽動兩岸對立對抗和經濟“脫鉤斷鏈”，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎，是大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。事實再度證明，搞“台獨”就沒有和平，就沒有發展，只會“禍台”“害台”，只會讓台灣企業、民眾利益受損。



陳斌華強調，我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，始終對促進兩岸經濟交流合作持積極態度，將一如既往歡迎和支持台胞台企來大陸投資發展，率先同台胞台企分享中國式現代化發展機遇，為台胞台企提供更多同等待遇，持續深化兩岸融合發展，更多造福兩岸同胞。

