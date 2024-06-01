中評現場：國防部吹風 中美防長作戰略溝通

中美防長會晤是“香會”重頭戲，會晤一結束，中國國防部第一時間召開吹風會（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月1日電（記者 郭至君）5月31日，中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀在新加坡舉行了會晤，這是兩位防長首次面對面會晤，對此，中國國防部第一時間向中外媒體召開了吹風會介紹會晤情況，發言人吳謙表示，這次會談旨在落實習近平主席和拜登總統的重要共識，有利兩軍關係健康穩定的發展，會談中，兩國防長圍繞中美兩國的關係、台灣問題、南海問題、烏克蘭危機、巴以衝突等交換了意見。這是一次積極、務實、富有建設性的戰略溝通。



關於中美兩軍關係，董軍部長指出，當前兩軍關係止跌企穩的局面來之不易，值得倍加珍惜。兩軍溝通的目的應是增進瞭解，消除誤解，積累互信，進而實現關係穩定，不能罔顧事實，甩鍋推責，甚至借機抹黑打壓。中方堅持把以和為貴，以穩為重，以信為本作為基本遵循，在平等和尊重的基礎上，構建不衝突、不對抗、開放務實合作，逐步積累互信的兩層關係。美方應切實把兩國元首達成的共識，言行一致的落實到軍事領域，體現在具體行動上。



會談期間，董軍部長在台灣問題上表達中方的堅定立場。對美方向賴清德就職表示祝賀，並派出代表團參加其就職儀式等言行，他表示，台灣問題純屬中國內政，外部勢力無權干涉，美方做法嚴重違反“一個中國”原則和中美三個聯合公報，嚴重違背其所做的承諾，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方堅決反對，我們敦促美方切實糾正錯誤，恪守“一個中國”原則，不以任何方式以武助獨。



關於南海問題，董軍部長指出，當前菲律賓在仁愛礁等問題上背信棄義，挑釁滋事，與外部勢力的所有支持密切相關，特別是美方借軍演之機在菲部署中導，對地區安全構成實質性威脅，中方堅決反對。我們堅持在遵守承諾的基礎上，通過平等協商解決分歧，但對一味加劇挑釁的行為絕不姑息。

