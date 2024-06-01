5月31日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月1日電（記者 李子寧）外交部發言人毛寧5月31日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



應國務院總理李強邀請，巴基斯坦伊斯蘭共和國總理夏巴茲·謝里夫將於6月4日至8日對中國進行正式訪問。



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，土耳其外長費丹將於6月3日至5日對中國進行正式訪問。



巴基斯坦聯合通訊社記者：發言人剛剛宣布了巴基斯坦總理夏巴茲將訪華的消息。發言人能否介紹此訪有關情況？中方如何評價當前中巴關係？對此訪有何期待？



毛寧：此訪是今年巴基斯坦新政府成立後夏巴茲總理首次訪華。夏巴茲總理訪華期間，習近平主席、李強總理、全國人大常委會委員長趙樂際將同他會見、會談。兩國領導人將就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見，共同規劃中巴關係未來發展藍圖。除北京之外，夏巴茲總理還將赴廣東和陝西參觀訪問。



中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴和“鐵杆”朋友。中巴友誼歷經時代風雲檢驗，堅如磐石、穩如泰山。在兩國領導人引領下，近年來中巴高層交往密切，雙邊務實合作穩步推進，高質量共建中巴經濟走廊取得豐碩成果，雙方在國際地區事務中保持良好溝通協調。中方期待同巴方以此訪為契機，共同推動中巴全天候戰略合作夥伴關係取得更大發展、構建新時代更加緊密的中巴命運共同體邁出新步伐。



路透社記者：據消息人士透露，中國已確認不參加下個月由瑞士主辦的烏克蘭和平峰會。消息人士稱，中國拒絕邀請是因為中方與會條件未能得到滿足，包括俄烏雙方都與會。外交部對此有何評論？



毛寧：中方重視瑞士舉辦首屆烏克蘭和平峰會，今年年初以來一直同瑞方以及有關各方就此保持密切溝通。中方始終堅持國際和會應具備“俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論”這三個重要要素，否則難以為恢復和平發揮實質作用。中方關於和會的這些要求公平、公正、不針對任何一方，體現在近期同巴西共同發表的《關於政治解決烏克蘭危機的共識》中，反映了國際社會特別是廣大發展中國家的普遍關切。