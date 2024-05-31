5月份中國製造業PMI為49.5%

中評社北京5月31日電／國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會5月31日發佈數據，5月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，較上月下降0.9個百分點。



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，5月份，受前期製造業增長較快形成較高基數和有效需求不足等因素影響，製造業景氣水平有所回落。生產指數為50.8%，比上月下降2.1個百分點，仍高於臨界點，製造業企業生產繼續保持擴張。新訂單指數為49.6%，低於上月1.5個百分點，製造業市場需求有所放緩。



大型企業PMI擴張加快。大型企業PMI為50.7%，比上月上升0.4個百分點，今年以來始終保持在擴張區間，有效支撐製造業恢復發展；中、小型企業PMI分別為49.4%和46.7%，比上月下降1.3和3.6個百分點，中小型企業景氣水平有所回落。



價格指數有所回升。隨著近期部分大宗商品價格上漲，製造業市場價格總體水平有所回升。主要原材料購進價格指數為56.9%，比上月上升2.9個百分點。出廠價格指數為50.4%，比上月上升1.3個百分點，8個月來首次升至擴張區間，有利於企業改善生產經營水平。



企業信心較為穩定。生產經營活動預期指數為54.3%，今年以來始終保持在54.0%及以上較高運行水平，表明製造業企業對市場發展預期總體穩定。