外交部：中國不接受不承認所謂南海仲裁裁決

外交部發言人毛寧主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月1日電（記者 李子寧）外交部發言人毛寧5月31日在例行記者會上應詢表示，中方在南海仲裁案上的立場是一貫的、明確的。南海仲裁案仲裁庭越權管轄、枉法裁判，所作裁決非法、無效。中方這一立場得到國際社會的理解和支持。國際上的有識之士均對仲裁裁決提出批評和質疑。任何企圖混淆視聽的炒作都注定是徒勞的，都掩蓋不了裁決非法無效的本質，也阻擋不了中國捍衛自身領土主權和海洋權益的堅定決心。



有記者提問到，近日，國際海洋法法庭就《聯合國海洋法公約》締約國在應對氣候變化對海洋環境影響方面所承擔的義務發布咨詢意見，其中部分援引了南海仲裁裁決。日前菲律賓外交部發表聲明稱，這支持並加強了2016年仲裁裁決的合法性和約束力，以及其作為國際法主體的一部分的無懈可擊的地位。請問中方對此有何評論？



毛寧表示，中方在南海仲裁案上的立場是一貫的、明確的。南海仲裁案仲裁庭越權管轄、枉法裁判，所作裁決非法、無效。裁決根本不構成國際法，反而對國際法治造成衝擊。中國不接受、不參與仲裁，不接受、不承認所謂裁決，更不接受任何基於該裁決的主張和行動。這恰恰是維護《聯合國海洋法公約》完整性和權威性，維護國際法治的合法正義之舉。公道自在人心。中方這一立場得到國際社會的理解和支持。國際上的有識之士均對仲裁裁決提出批評和質疑。



國際海洋法法庭發布的咨詢意見聚焦應對氣候變化、海洋環境保護問題，不涉及領土和海洋爭端問題，也不涉及南海仲裁案裁決效力認定問題。法庭此次咨詢意見事關國際社會整體利益，不應被某些國家濫用為謀取一己之私的工具。相信法庭和任何國家都不願看到，這樣一個非法無效裁決，使得咨詢意見偏離本意。任何企圖混淆視聽的炒作都注定是徒勞的，都掩蓋不了裁決非法無效的本質，也阻擋不了中國捍衛自身領土主權和海洋權益的堅定決心。

