外交部：“一帶一路”受到國際社會廣泛歡迎

外交部發言人毛寧主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月1日電（記者 李子寧）外交部發言人毛寧5月31日在例行記者會上應詢表示，共建“一帶一路”既是中國高水平開放的重要舉措，也是促進經濟全球化包容普惠發展的國際合作平台，取得實實在在的發展成就，受到國際社會廣泛歡迎。事實證明，“一帶一路”倡導的是共商共建共享，不搞唯我獨尊；推動的是互聯互通，不搞脫鈎斷鏈；追求的是合作共贏，不搞對立對抗。中巴互為全面戰略夥伴，互為發展機遇，又都高度重視獨立自主。中方願以中巴建交50周年為契機，推動兩國發展戰略更好對接，取得更多積極成果。



有記者提問到，一位美國特使在巴西表示，任何考慮加入“一帶一路”倡議的人都應三思而後行，想清楚主權是怎麼被剝奪的。鑒於巴西代表團訪華在即，中方對此言論有何回應？



毛寧表示，共建“一帶一路”既是中國高水平開放的重要舉措，也是促進經濟全球化包容普惠發展的國際合作平台，取得實實在在的發展成就，受到國際社會廣泛歡迎。事實證明，“一帶一路”倡導的是共商共建共享，不搞唯我獨尊；推動的是互聯互通，不搞脫鈎斷鏈；追求的是合作共贏，不搞對立對抗。倡議提出10年來，中國已同150多個國家和30多個國際組織簽署了200多份共建“一帶一路”合作文件，建立了近百個雙邊合作機制。據國際機構預計，到2030年，“一帶一路”每年將為全球產生1.6萬億美元收益。很多參與共建“一帶一路”合作的國家因為經濟發展、民生改善，更加有能力維護自身獨立與主權。



中巴互為全面戰略夥伴，互為發展機遇，又都高度重視獨立自主。相信巴西方面不會被這種荒謬論調欺騙，會獨立作出有利於自身發展的決定。“一帶一路”倡議同巴西“再工業化”“加速增長計劃”等發展戰略高度契合。中方願以中巴建交50周年為契機，推動兩國發展戰略更好對接，取得更多積極成果。







