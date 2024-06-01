外交部：中巴友誼歷經檢驗　堅如磐石穩如泰山

外交部發言人毛寧主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月1日電（記者 李子寧）外交部發言人毛寧5月31日在例行記者會上應詢表示，此訪是今年巴基斯坦新政府成立後夏巴茲總理首次訪華。除北京之外，夏巴茲總理還將赴廣東和陝西參觀訪問。中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴和“鐵杆”朋友。中巴友誼歷經時代風雲檢驗，堅如磐石、穩如泰山。中方期待同巴方以此訪為契機，共同推動中巴全天候戰略合作夥伴關係取得更大發展、構建新時代更加緊密的中巴命運共同體邁出新步伐。



有記者提問到，發言人剛剛宣布了巴基斯坦總理夏巴茲將訪華的消息。發言人能否介紹此訪有關情況？中方如何評價當前中巴關係？對此訪有何期待？



毛寧表示，此訪是今年巴基斯坦新政府成立後夏巴茲總理首次訪華。夏巴茲總理訪華期間，習近平主席、李強總理、全國人大常委會委員長趙樂際將同他會見、會談。兩國領導人將就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見，共同規劃中巴關係未來發展藍圖。除北京之外，夏巴茲總理還將赴廣東和陝西參觀訪問。



中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴和“鐵杆”朋友。中巴友誼歷經時代風雲檢驗，堅如磐石、穩如泰山。在兩國領導人引領下，近年來中巴高層交往密切，雙邊務實合作穩步推進，高質量共建中巴經濟走廊取得豐碩成果，雙方在國際地區事務中保持良好溝通協調。中方期待同巴方以此訪為契機，共同推動中巴全天候戰略合作夥伴關係取得更大發展、構建新時代更加緊密的中巴命運共同體邁出新步伐。

