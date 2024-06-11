中評觀察：香港乘車優惠可檢討但勿削減

立法會會議現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月11日電（記者 段曉魯）香港特區勞工及福利局局長孫玉菡日前在立法會上表示，為打擊二元乘車優惠計劃的濫用，運輸署一直要求公共交通營辦商加強執行查票及查核乘客身分的工作，並嚴格執行相關法例及附例訂明的罰則，以防止不合資格人士違規使用二元優惠。筆者認為，在提倡企業社會責任的年代，不少企業願意放下盈利，為社會作出貢獻，包括舉辦社區活動，或是為特殊族群提供服務以及便利，作為擁有香港專營權的交通公司更應該履行自己的社會義務，在合理範圍內為長者提供乘車優惠，分擔政府財政負擔。



孫玉菡表示，為打擊濫用，運輸署一直要求公共交通營辦商加強執行查票及查核乘客身分的工作，並嚴格執行相關法例及附例訂明的罰則，以防止不合資格人士違規使用二元優惠。運輸署亦進行調查及監查情況，並會繼續聯同公共交通營辦商採取特別巡查執法行動，若有充分證據，會把涉嫌違規個案轉交警方跟進並展開刑事調查，以確保二元優惠計劃的資源用在受惠對象身上。孫玉菡提醒60至64歲人士必須使用樂悠咭才可享用二元乘車優惠，並強調不合資格人士違規使用二元優惠計劃屬違法行為，一經定罪，最高可被判處監禁。



近日特區政府正在不斷檢討2元長者乘車優惠的政策，這主要是隨著香港人口老化加快，大量的乘車優惠給政府帶來巨大公共財政壓力，並且形成香港特區政府財政困難的持續性問題。2元乘車優惠的初心是長者的福利待遇，世界各地亦有為長者提供的乘車優惠服務，如深圳地鐵，只要出示身分證並符合年齡限制，就可以免費乘搭地鐵。2元乘車優惠被視為最直接的優惠措施，此優惠計劃深受香港長者的擁護。

