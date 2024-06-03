翟健民：香港絕對可建國際級藝術品交易中心

著名收藏家翟健民先生在2024年香港國際古玩展上致辭 中評社6月3日電（記者盧哲）中華文明是世界上唯一綿延不斷且以國家形態發展至今的偉大文明，文化作為軟實力在中華民族偉大復興的進程中將發揮重要作用。香港作為國際藝術品交易重鎮，應該如何發揮自己的優勢，在傳統中華文化方面扮演重要角色？為此，記者專訪了舉辦2024年香港國際古玩展的香港著名收藏家翟健民先生，和他的公子也是新晉年輕收藏家翟凱東先生。



香港國際古玩展於2002年開始籌辦，創辦人為香港著名收藏家兼古董商翟健民先生和劉惠芳女士伉儷，其子翟凱東先生擔任總監主理營運，宗旨是講好中國文化故事，提升公眾人士對藝術的興趣，同時促進不同文化之間的交流。



翟健民先生認為，香港在國際藝術品交易中佔有重要地位，很多著名國際拍賣行落地香港，特區政府應該從弘揚中華文化、提升香港國際形象與競爭力的角度，給予香港的藝術品交易更多支持，香港絕對可以營建國際級藝術品交易中心。講好我們中國傳統文化的故事，是他跟兒子的人生目標



展覽會營運總監翟凱東先生認為，得天獨厚的條件本身讓香港在中國藝術品交易方面成為世界第一，這對香港的經濟發展也非常有利。他認為內地短視頻的平台先進，能夠讓觀眾在很短時間就瞭解與吸收中國傳統文化的正確資訊。而他是在國外唸書的時候忽然“基因覺醒”，發現自己的文化才是最好的，立志要為弘揚中華傳統文化作出貢獻。