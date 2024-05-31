王毅會見索馬里外長菲基

中評社北京5月31日電／據外交部網站：2024年5月31日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見來華出席中阿合作論壇第十屆部長級會議的索馬里外長菲基。



王毅說，中索傳統友誼基礎深厚。建交60多年來，雙方始終平等相待、相互支持。中方高度讚賞索馬里在涉及中方核心利益問題上同中方站在一起，我們也堅定支持索維護國家主權、領土完整，支持索實現政治穩定、推進安全過渡、開展經濟重建的努力，將繼續為索提供力所能及的幫助。願深化雙方在農業、漁業、衛生等重點領域合作，繼續向索提供人道主義援助和緊急糧食援助，推動共建“一帶一路”等中方系列全球倡議在索落地，為索馬里人民帶來更多實惠。



王毅表示，中方關注並願為非洲和平安全發揮建設性作用，提出“非洲之角和平發展構想”，任命非洲之角事務特使，支持地區國家團結自強，通過協商解決歷史遺留問題。今年，中方將在華舉辦第二屆非洲之角和平會議，願同地區國家一道，助力非洲之角成為和平合作之角、發展繁榮之角。



菲基祝賀中方成功主辦中阿合作論壇第十屆部長會，表示中國已成為發展中國家的標杆和燈塔，此次會議為阿拉伯國家提供了借鑒中國發展經驗的寶貴機會。索中友誼歷久彌堅，非洲之角航線很早就將索中緊密聯繫在一起。索馬里恪守一個中國原則，在事關國家統一問題上堅定支持中方立場，感謝中方對索和平安全和發展振興的無私幫助，希望能繼續得到中方支持，期待在中非、中阿合作論壇框架下開展更多基礎設施、能源、投資、衛生、安全等各領域合作。歡迎並將繼續積極參與非洲之角和平會議。



雙方還就中非合作論壇交換了意見，一致認為論壇已成為中非團結合作最重要平台和南南合作最有效機制，有力促進了非洲發展，也引領帶動了國際對非合作。雙方將以今年論壇新一屆峰會為契機，鞏固深化中非團結合作，攜手推進新時代中非命運共同體建設。