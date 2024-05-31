王毅會見沙特外交大臣費薩爾

中評社北京5月31日電／據外交部網站：2024年5月31日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見來華出席中阿合作論壇第十屆部長級會議的沙特外交大臣費薩爾。



王毅感謝沙方積極參與並為會議成功舉辦作出貢獻，表示沙特是具有世界影響的伊斯蘭國家、新興市場的重要代表，中方始終將沙特放在對外交往的優先位置。兩國領導人建立了牢固互信和友誼，為中沙全面戰略夥伴關係指明方向。我們高度讚賞沙特在涉及中方核心利益問題上堅定支持中方，也將一如既往支持沙特維護國家主權安全，反對外部勢力干涉沙特內部事務。願同沙特一道，夯實雙邊關係政治基礎，加強發展戰略對接，拓展能源、投資、新興工業、5G通信、人工智能、數字經濟、航天等各領域合作，促進綠色可持續發展，充分實現優勢互補、互利共贏。



費薩爾祝賀在中方主持下，中阿合作論壇第十屆部長會成功召開，取得豐富成果，為阿中合作開創更加美好前景，表示沙方願繼續為論壇發展貢獻力量。沙中友誼深厚，經濟互補，有著廣泛共同利益。在兩國領導人關心引領下，中沙各領域合作碩果累累。沙特奉行獨立自主外交，視中方為值得信賴的夥伴，認為深化沙中合作完全符合沙特國家和人民的利益。沙特將繼續堅定致力於拓展兩國各領域互利合作，推動沙中全面戰略夥伴關係持續發展。



費薩爾感謝中方在巴勒斯坦問題上秉持公正立場。王毅強調，在巴勒斯坦問題上，阿拉伯國家的正當立場就是中方的立場。中國將繼續同阿拉伯國家團結合作，共同站在歷史正確一邊、公平正義一邊、國際人道主義一邊。



雙方還就烏克蘭危機交換了意見，認為舉辦烏克蘭和平會議應當遵循當事方認可、各方平等參與、公平討論各種方案等基本原則，雙方對此看法一致。王毅指出，中方和巴西近期發表了關於推動政治解決烏克蘭危機的六點共識，歡迎各方積極參與。中方將繼續堅持勸和促談，為推動政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。