包承柯答中評：賴清德講話衝撞大陸政治底線

上海東亞研究所副所長包承柯 中評社香港6月3日電（記者 段曉魯）賴清德5月20日發表就職演說。對此，上海東亞研究所副所長包承柯接受中評社採訪，他表示，在賴清德發表講話後，台灣很多專家學者清晰地指出兩岸和平的環境正在縮小，兩岸危險的局勢正在增高，其實大家都知道，賴清德的講話衝撞了中國大陸的底線，而他作為一個“台獨”份子並不會在此問題上進行妥協。



包承柯表示，賴清德520演說釋放了一個很明確的信息，就是要執行“兩國論”的“台獨”路線，其中“兩國論”就是包裝的“台獨”行為，賴清德對比蔡英文的“台獨”路線走的更為徹底，顯示了他作為一個“台獨”工作者內心的真實寫照。從任何角度去看，賴清德這次都是有備而來，無視中國大陸反對“台獨”，堅持一個中國的基本立場，將“抗中保台”的政治路線走得更為徹底。而賴清德上任後，他並未請大量的專家經營台灣的經濟民生事業，但在兩岸問題上卻釋放出了一個完全對抗的政治走向。賴清德的團隊基本上以“台南幫”、“台中幫”為主，可以相信在未來4年當中，他的路線基本將圍繞“抗中保台”、以及迎合外部勢力的需要，來貫徹自己的“台獨”主張。



包承柯亦表示，賴清德使用“維持現狀”的說法，實際上走的是“台獨”路線。蔡英文在早前的發言中，儘管也有很多的“台獨”言行，但未對“中華民國”的概念整理得這麼清楚，蔡英文是粗獷並且模糊地提到“兩國論”與“四個堅持”，而賴清德在這次520講話中，很清晰的勾畫出“兩國論”的主張，這樣的作法是在挑釁中國大陸的政治底線。在兩岸關係條例中有一個中國的含義，蔡英文執政時是處於“兩國論”以及兩岸關係條例的混亂期，但賴清德卻不提兩岸關係條例，說明賴清德的“台獨”路線更加明確、徹底。

