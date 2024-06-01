專家答中評：希望家長正確看待孩子身高問題

國家兒童醫學中心主任、北京兒童醫院院長倪鑫（中評社 海涵攝） 中評社北京6月1日電（記者 海涵）在六一兒童節即將到來之際，國家衛生健康委於5月31日召開新聞發布會，介紹促進兒童健康高質量發展有關情況。國家兒童醫學中心主任、北京兒童醫院院長倪鑫就兒童健康成長問題回答中評社記者提問。他指出，對於孩子身高，希望各位家長一定能夠正確看待。孩子自身、家庭、學校、全社會都應高度關注孩子的生長環境，讓孩子每天都能以一個愉快的心情去生活學習。



中評社記者提問說，現在家長對孩子的身高越來越關注，我們發現有些家長為了讓孩子長得更高，給孩子使用了生長激素，請問對這類現象有何評價？



倪鑫表示，這是現在很多家長最為關注的問題之一。在北京兒童醫院，我們其中有一個門診病人是非常多的，就是生長發育門診。對於孩子身高，希望各位家長一定能夠正確看待。孩子的身高取決於兩個因素，這兩個因素70%是遺傳因素，30%是後天因素。所以對於生長激素的運用，一定要到醫院去經過醫生專業診治，該用的才能用，不該用的千萬不要用。因為生長激素用不好會給孩子帶來很多很多不良的後果。比如，用得不好，形成骨骺過早閉合、性早熟，反而更難以長高，還會帶來其他生長發育問題。



倪鑫指出，對於影響身高的遺傳因素，希望家長能夠正確地看待。我們希望家長在30%的後天因素裡面共同去努力，其中孩子的營養、運動、睡眠、環境這幾個因素是非常重要的。首先，在不同年齡階段要把孩子的營養保障好。二是，要保證運動，促進生長激素分泌。第三，要保障充分的睡眠。睡眠會影響生長激素分泌，影響兒童身高，所以睡眠尤為重要。最後是孩子整體生長的環境，包括孩子自身、家庭、學校、全社會，對於其生長環境應給予高度關注，讓孩子每天都能以一個愉快的心情去生活學習。



在這場發布會上，倪鑫還就兒童心里健康問題回答提問。他表示，對每個孩子來講，健康的心理對於孩子的生長發育是非常重要的。目前從臨床上來看，很多孩子可能會出現精神心理問題，主要有注意力不集中、多動、抽動、焦慮、自閉等等這些情況。

