國家衛健委：我國兒童健康實現歷史最優水平

國家衛生健康委婦幼司副司長沈海屏（中評社 海涵攝） 中評社北京6月1日電（記者 海涵）國家衛生健康委於5月31日召開新聞發布會，介紹促進兒童健康高質量發展有關情況。國家衛生健康委婦幼司副司長沈海屏在會上介紹，兒童健康事關家庭幸福，事關民族未來。近年來，我國兒童健康水平持續提升，2023年全國的嬰兒死亡率、5歲以下兒童死亡率降至4.5‰和6.2‰，和2012年相比，分別下降了56.3%和53%，實現了歷史的最優水平。國家衛生健康委在保障兒童健康方面，重點組織開展了以下工作。



首先，強化政策協同。堅持兒童優先的理念，推動建立黨委領導、政府主導、多部門分工合作、全社會共同參與的工作機制。將兒童健康的目標任務納入健康中國戰略，納入中國兒童發展綱要的優先發展領域。開展母嬰安全、健康兒童、出生缺陷防治能力提升等系列行動計劃，推動兒童醫療保健服務從“有沒有”向“好不好”邁進。



其次，我們重點健全服務體系。完善以區縣婦幼保健機構為龍頭，鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心為樞紐，村衛生室為基礎的基層兒童保健服務網絡，提高保健服務的可及性。在全國設置了2個國家兒童醫學中心和5個國家兒童區域醫療中心，布局14個兒童類別的國家區域醫療中心建設項目，推進兒科專科聯盟建設，帶動提升兒童重大疾病、疑難複雜疾病的診療水平，減少患者跨省市流動。強化縣級醫院兒科能力提升，推動基層醫療衛生機構、婦幼保健機構與兒童醫院、綜合醫院兒科加強聯動，推動兒科的分級診療體系建設，促進優質的兒童醫療資源上下貫通。目前，全國共有兒童醫院158所，婦幼保健機構3082家。全國每千名兒童床位數達到了2.7張，和2015年相比增加了0.27張。全國兒科醫師數量增加到20.58萬人，和2015年相比，增長了74.4%。



再者，優化全程服務。開展孕產期妊娠風險篩查評估，強化危重新生兒轉診救治，落實出生缺陷三級防控措施，開展0－6歲兒童健康管理服務。聚焦“小眼鏡”“小胖墩”、孤獨症等兒童健康問題集中發力，推進防、篩、診、治一條龍服務，目前全國孕前檢查率達到96.5%，產前篩查率達到91.3%，新生兒遺傳代謝病和聽力障礙篩查率都在90%以上。出生缺陷導致的嬰兒死亡率、5歲以下兒童死亡率和5年前相比下降了30%以上，神經管缺陷、唐氏綜合征等嚴重致殘的出生缺陷發生率下降了23%，全國艾滋病母嬰傳播率從綜合干預前的34.8%降至1.3%，先天梅毒報告例數大幅度下降，5歲以下兒童乙肝病毒感染率下降到1%以下，摘掉了乙肝大國的帽子。我國兒童健康核心指標持續向好，優於全球中高收入國家的平均水平。



沈海屏說，下一步，我們將聚焦兒童的主要健康問題和人民群眾的健康新期待，努力提升兒童保健和醫療服務能力，強化服務保障，不斷提升兒童的健康水平。



