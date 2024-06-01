中醫如何改善兒童體質？專家答問

廣東省中醫院兒科主任楊京華（中評社 海涵攝） 中評社北京6月1日電（記者 海涵）國家衛生健康委於5月31日召開新聞發布會，介紹促進兒童健康高質量發展有關情況。廣東省中醫院兒科主任楊京華就如何中醫如何改善兒童體質予以介紹。



楊京華說，5歲以下的孩子，尤其是剛剛上幼兒園的小孩，有可能容易生病，容易發燒感冒。這和孩子在這個特殊年齡階段的一些解剖或者生理特點有關係。但是一般來講，平均兩個月一次的發燒感冒，其實對於這個年齡階段的孩子來說是正常的。如果一個月一次，甚至有些孩子更頻繁，可能兩周就會感冒一次，這才是我們通常所說的反復呼吸道感染。這類孩子我們就要提高關注，及時查明原因，並且及時干預。其實對於大部分孩子來說，我們做好日常的保健，這才是最重要的。家長其實有時候會把容易生病跟體質虛弱劃等號，甚至有些家長覺得我的孩子是不是營養不夠，多吃點肉、多吃點補品就能夠提高孩子的免疫力、抗病能力，實際這在認識上是有誤區的。我們更加提倡孩子要飲食清淡、均衡營養，保證基本的生長發育需要。現在家長也有喂養的誤區，覺得孩子吃得越多越好，其實從中醫的角度來講，過飽會損害孩子的脾胃功能，進一步影響到孩子的身體狀態。在孩子的日常保健上來講，從中醫的角度，我們認為家長要知道哪些是我們不能做的，這是更加重要的。



首先，不要過度喂養。吃得多不代表身體好，但是吃得少一點也不一定能說明什麼問題。評估一個孩子吃得夠不夠，關鍵是看他生長發育的指標，他的精神狀態是不是飽滿，如果孩子吃得好、睡得好、長得好，我覺得食物的量只是作為一個參考，而不能作為一個絕對的指標，也不要和其他孩子進行比較。別人家孩子吃得多，我家孩子吃得少，是不是造成孩子身體不好的原因，這也是一個認識的誤區。吃得過飽是很容易損傷孩子的脾胃，脾胃一旦損傷，就會對孩子的生長發育以及抗病能力帶來一些負面影響。



其次，我們要盡量避免過度治療。家長關心孩子，但是有時候關心則亂，所以生病就亂吃藥。有些家長孩子一發燒就趕緊給退燒藥，或者是喉嚨一痛就趕緊給消炎藥、抗生素，或者一感冒，鼻塞流鼻涕就給各種感冒藥，還有一些家庭裡面常備各種各樣的清熱解毒類的中成藥，這其實都是一些用藥上的誤區。濫用這些藥物，其實對孩子沒有好處，反而會起到相反的作用。從中醫的角度來說，比如過用清熱解毒的藥物，或者過用抗生素，都會損傷孩子的陽氣，導致抵抗力下降，可能疾病更加容易發生。



再次，不要過度保護。我們的孩子出生以後，其實他的免疫力就像是一個沒有經過訓練的士兵，在成長過程中，他是需要得到逐漸的鍛煉才能變得強大。我們人體當中，皮膚、口腔黏膜、腸道都有各種各樣的細菌，其實人體本身就是一個細菌庫。所以家長要認識到，不是說在家裡為了防止孩子生病，就不停地用各種消毒劑，對環境和皮膚進行過度消毒對孩子來說不是一件好事。



最後，楊京華提出四個建議：第一，不要吃得太飽，傷脾胃；第二，不要吃生冷的食物來損傷孩子的陽氣；第三，建議加強運動鍛練體魄；第四，也可以採用中醫的推拿捏脊等治療來調理孩子的體質。



