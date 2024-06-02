中評觀察：兩岸同胞聚粵 發反獨促統強音

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月2日電（記者 盧哲）由海峽兩岸關係研究中心和台灣統派團體共同主辦、廣東省海峽兩岸交流促進會承辦的第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”5月29日至30日在廣東舉行。海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人和代表，專家學者及台胞台青代表200餘人出席。在兩天會期中圍繞“守護共同家園，共創民族未來”主題，就“民族精神與文化自信”“民族復興與青春力量”“民族信念與祖國統一”三項議題，展開深入對話研討和參訪交流。筆者觀察，作為台灣地區領導人賴清德“5·20”講話後，海峽兩岸共同舉辦的首場高規格交流活動，與會兩岸專家、學者及青年代表分別從史實、民意反駁了賴講話，發出了兩岸同根同源，要和平要統一，要交流要發展的正義呼聲。



首先，“反獨”。與會者從史實和親歷的角度，反駁了賴清德在520講話中的拋出具有濃厚“台獨史觀”的謬論，強調兩岸同屬一個中國不容置疑。



在5月30日舉行的研討小結上，本身也是台灣史研究會理事長的統一聯盟黨主席戚嘉林從史實角度反駁了賴清德520講話，指出520敘事違背歷史，曲解中華民族的主權。戚嘉林說，眾所周知，鄭成功在1682年驅逐荷蘭人、收復台灣，隨後清政府將台灣納入其版圖。在18世紀和19世紀的西方繪制的世界地圖和航海圖中，都將台灣繪入中國的版圖，這在全球範圍內都公認了台灣是中國的領土。到了1895年日本通過甲午戰爭竊取了台灣的群島。之後，中國在1911年爆發了辛亥革命，推翻了滿清王朝，建立了中華民國。



戚嘉林指出，1911年中華民國推翻滿清，承接了清政府對台灣的主權，這是國際社會普遍承認的歷史大事。接著1945年9月2日，日本簽署了投降的文書，接受前述條件，命令當時占領台灣的16萬日軍和32萬僑民放棄在台灣的一切財產，返回日本。當時，美國還動員了上百艘船艦將這些日軍和僑民運送回日本。這一行動不僅表明美國承認台灣屬於中國，而且實際落實了將台灣及澎湖列島歸還給中國。1945年10月25日，中日雙方在台北市中山堂舉行了中國戰區台灣省受降典禮。典禮上，禮畢，陳儀長官立即向全世界廣播，宣布台灣及澎湖列島已正式重歸中國版圖。這一消息讓當時全台灣的600萬台灣同胞陷入渾然忘我的狂歡，我們台灣同胞以狂歡慶祝的方式歷史再一次印證台灣屬於中國。



戚嘉林強調，但是無論什麼樣的特殊狀態，都是中國在這一國際法理主體沒有發生改變的情況下政權的更替。因此，1945年8月15日，隨著外部勢力干涉的特殊狀態因素消失，兩岸自然回歸統一。換句話說，前面所提到的政權更迭只是歷史上的改朝換代，全國各省作為中國領土不可分割的一部分，其地位從未改變。世界上並不存在所謂的“中華民國台灣”這樣的概念。這是客觀的歷史事實。但是520敘事違背歷史，曲解中華民族的主權，是與事實不符的謊言。他呼籲，賴政府應當懸崖勒馬，正視並準確定位兩岸關係。使台灣社會免於戰爭的恐懼。

