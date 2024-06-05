仇長根答中評：兩岸無和平 台灣經濟難發展

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根（中評社圖片） 中評社北京6月5日電（記者 海涵）國務院關稅稅則委員會宣布，從6月15日起，中止對台灣地區134個稅目進口產品關稅減讓。華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根日前接受中評社記者採訪指出，搞“台獨”沒有兩岸和平，兩岸沒有和平就難有台灣經濟發展，這是台灣民眾要看清楚、想清楚的事。“台獨”勢必“禍台”“害台”，“台獨”只會讓台灣企業和民眾的切身利益受損。



大陸進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的原因何在？仇長根分析，一是台灣地區違反貿易“對等公平”原則未改。簽訂ECFA協議是大陸“惠台讓利”政策。13年前海協會與台灣海基會簽訂的ECFA協議，是大陸對台政策中的一項重要決定，出發點完全是考慮到“兩岸都是一家人”，並希望有利於台灣經濟的發展——畢竟台灣屬於“海島型、外向型、淺碟型”經濟，且資源、市場有限。ECFA協議大陸對台灣降稅產品539項，台灣對大陸降稅產品267項。截止2023年底，台灣方面從大陸獲得關稅減免累計達101億美元，同期大陸方面從台灣地區獲得關稅減免累計10.8億美元，兩者相差十倍。顯然，大陸讓利遠遠超過台灣。



“然而，民進黨當局非但不領情，相反還不顧及台灣企業利益，採取貿易限制措施，禁止大陸2509項產品進口，並推動所謂與大陸經濟‘脫鈎斷鏈’，”仇長根表示，如此大陸必然反制，進一步中止台灣地區134個稅目進口產品關稅減讓，這是情理之中的事。

