小馬科斯香會演講 呼籲中美理性競爭

菲律賓總統小馬科思在今年香會開幕晚宴上做主旨演講（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月1日電（記者 郭至君）5月31晚，第二十一屆香格里拉對話會召開，菲律賓總統小馬科斯受邀進行晚宴的主旨演講，他大約進行了半小時的主旨演講，並回答了現場聽眾提出的三個問題。小馬科斯提及中美關係、南海問題等熱點議題，他表示，本地區的持續穩定需要中國和美國以負責任的方式處理彼此間的對抗。



小馬科斯表示，中國對該地區安全局勢和經濟發展的決定性影響是一個永久的事實，與此同時，美國在該地區的穩定存在是一個至關重要的結果，這從來都不是選擇，兩個國家都很重要。該地區的持續穩定要求中國和美國以負責任的方式處理彼此間的對抗，中國和美國有特殊的責任採取具體措施，扭轉地區國家間核武儲備增加的趨勢，並減少核衝突可能帶來的風險。小馬科斯也敦促各方在台灣問題上保持克制，他強調和平與穩定是台海局勢的關鍵詞。



小馬科斯也在發表主旨演講時談及南海問題，他稱，菲律賓和其他東南亞國家對有爭議的南海地區抱有“和平、穩定和繁榮”的願景，但這一願景正受到其他行為者的破壞。小馬科斯含糊地說：“非法、脅迫、侵略和欺騙行為繼續侵犯我們的主權、主權權利和管轄權……任何解決東海和南海海上分歧的努力都必須以國際法為基礎，特別是在它們形成的時候。我們必須考慮到各方的合法利益，尊重法律規定的權利。”



另外中評社記者注意到，小馬科斯還提及朝鮮半島局勢，他說，朝鮮半島的持久和平是整個區域的集體責任，朝鮮必須遵守聯合國安理會相關決議規定的所有國際義務，並致力於與韓國進行建設性的和平對話。

