也門胡塞武裝稱美英空襲致16死41傷

中評社北京5月31日電／也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞31日發表聲明說，美英兩國30日晚對也門首都薩那等地區發動的空襲已經造成16人死亡、41人受傷。



新華社報導，薩雷亞說，胡塞武裝當天對美軍在紅海執勤的“艾森豪威爾”號航空母艦發射了多枚導彈，並“準確擊中了目標”，作為對美英兩國30日空襲的回應。目前美軍還未就此事作出回應。



據也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台31日報導，美英戰機30日晚對胡塞武裝控制的薩那、西部紅海城市荷台達以及中部塔伊茲省等地區發動了多次空襲。



美國中央司令部31日證實，美軍30日下午擊落8架胡塞武裝發射的無人機，隨後英國軍隊空襲了胡塞武裝13處設施。另據英國國防部在一份聲明中說，英國戰機與美軍30日聯合打擊胡塞武裝的軍事設施，以阻止其繼續襲擊紅海和亞丁灣水域的船隻。



胡塞武裝29日宣佈，向在紅海、阿拉伯海和地中海航行的6艘停靠過以色列港口的貨輪發動襲擊，並擊落一架美軍MQ-9“死神”無人機。



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。今年1月12日以來，美國和英國多次空襲胡塞武裝目標，造成人員傷亡。一些國家譴責美英兩國的行動，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。