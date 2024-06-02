中評關注：菲總統香會演講 中方提出四反問

中方參會專家、軍科院原副院長何雷中將第一時間在新加坡舉行吹風會，回應菲律賓總統小馬科斯的演講（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月2日電（記者 郭至君）5月31日晚上，菲律賓總統小馬科斯在今年的香格里拉對話會開幕晚宴上做了主旨演講，這是香格里拉對話會設置開幕晚宴主旨演講這一環節之後，菲律賓總統第一次做主旨演講。他演講的主要內容包括基於規則的國際秩序，維護東盟的中心地位，呼籲中美理性的競爭，同時也表達了菲方維護所謂南海主權的政策立場。對此，中方參會專家、軍事科學院原副院長何雷第一時間舉行媒體吹風會，向在場中外媒體進行了四點回應。



何雷說，“我對馬科斯總統在演講當中的一些觀點是贊同的，但是演講中的一些認識和觀點，我也表示質疑和反對。”第一個問題是關於誰是違反規則的問題。何雷表示，小馬科斯總統演講的第一個問題就是規則，指責鄰國在南海違反基於規則的國際秩序，可能會從充滿希望的中心變成不確定的地帶。但到底是誰在南海違反規則呢？一是把南海島礁的爭議提交所謂的國際仲裁庭，本身就違反了南海各方行為宣言第四條的有關規定，侵犯了中國作為聯合國海洋公約締約國應當享有的權利。臨時組建的所謂國際仲裁庭及其仲裁本身也違反了國際法關於任何國際私法或仲裁機構對國家間的爭端，必須以當事國的同意為基礎這個原則。二是侵犯了中國批准公約時，對部分條款提出排除性聲明的權利。大家想一想，一個由5人臨時拼凑起來的所謂國際仲裁庭，居然能夠對一個國家的領土主權和海洋權益作出非法的裁決，這簡直是膽大妄為，無法無天。



何雷表示，國際規則不是少數國家的家法幫規，而是反映大多數國家利益和合理訴求的法律法規。中國是這些規則制定的積極參與者，堅定維護者，模範遵守者。不可理解的是現在違反、破壞規則者反而倒打一耙，顛倒黑白，抹黑和攻擊維護、遵守規則的國家，試問天底下哪有這樣的道理？

