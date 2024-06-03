中評觀察：從記者會涉台熱點看大陸遏獨合力

國台辦例行記者會現場 中評社北京6月3日電（記者 海涵）賴清德“5·20講話”引起軒然大波，致使兩岸氣氛緊張，亦給兩岸關係增添變數。自5月20日迄今的十幾天時間裡，與之有關的話題備受輿論關注，不僅經常出現在社交媒體的熱搜榜，更成為國台辦、國防部、外交部記者會上的熱點內容。



賴清德“5·20講話”頑固堅持“台獨”立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”。在筆者看來，大陸有關各部門密集就賴清德“5·20講話”相關問題予以回應，意在揭批其講話的猖狂態度和惡劣性質，表明大陸對此決不容忍、決不姑息、決不聽之任之的鮮明立場。



第一，拆穿賴清德謀“獨”野心及其危害性。在5月20號當天，國台辦發言人第一時間表態，對賴清德講話做出“釋放謀‘獨’挑釁危險信號、充分暴露‘台獨’本性”的定性；次日，國台辦發言人再次表態，指出賴清德講話是一篇徹頭徹尾的“台獨自白”。在5🈷月29日國台辦例行記者會上，發言人回答的二十餘個問題中近半數都與賴清德“5·20講話”有關。發言人指出，賴清德有關言論背棄民族大義、背離民心大勢，是對一個中國原則赤裸裸的挑釁，對台海和平穩定的嚴重破壞。對於賴清德稱台灣是“和平的舵手”，發言人指出，民進黨當局嘴上說希望台海和平穩定，實則頑固堅持“台獨”立場，煽動兩岸對立對抗，加緊推動“倚外謀獨”、“以武謀獨”，妄圖把台灣從中國分裂出去。其所作所為哪裡是什麼“和平的舵手”，分明是“戰爭的推手”。



第二，表明大陸對“台獨”分裂勢力的強硬立場。在5月30日舉行的國防部例行記者會上，發言人就賴清德“5·20講話”指出，賴清德“5·20”講話充斥著對台灣同胞的欺騙、對大陸人民的惡意、對“洋人主子”的諂媚和對“以武謀獨”的妄想，是一篇“倚外謀獨”“以武謀獨”的自白書。解放軍對此堅決反對，並以行動強力回擊。“台獨”等於戰爭，分裂沒有和平。中國人民解放軍肩負著維護國家主權和領土完整的神聖使命，始終枕戈待旦、厲兵秣馬，堅決打掉一切“台獨”分裂圖謀，堅決挫敗一切外部勢力干涉。談及解放軍東部戰區近日在台島周邊開展“聯合利劍—2024A”的軍演，發言人指出，“台獨”分裂勢力挑釁一次，我們的反制就會推進一步，直至實現祖國的完全統一。以“楊根思連”為代表的中國人民解放軍有“三個不相信”的光榮傳統：不相信有完成不了的任務、不相信有克服不了的困難、不相信有戰勝不了的敵人。