快評：ECFA生變　兩岸情勢險峻的反映

中評社快評/國務院關稅稅則委員會5月30日公告：自2024年6月15日起對原產於台灣地區的134個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。商務部新聞發言人回應表示，台灣當局長期單方面對大陸採取歧視性貿易限制，違反ECFA關於“逐步減少或消除雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘”的規定，既損害兩岸企業利益，又損害兩岸同胞福祉。2023年12月21日大陸方面宣佈中止ECFA項下丙烯等12個稅目產品關稅減讓後，民進黨當局未採取任何措施取消對大陸的貿易限制，反而大肆宣揚“台獨”分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，嚴重破壞ECFA實施的基礎，導致大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品的關稅減讓，有關責任完全在民進黨當局。國台辦發言人陳斌華也作了類似的回應，支持相關主管部門的舉措。



大陸中止ECFA部分產品關稅減讓，難免受到各方關注，但更值得關注和思考的是兩個警訊：第一，這是賴清德上任後兩岸關係情勢更加險峻的反映與警訊，表明賴清德就職演講的“台獨”告白進一步破壞ECFA實施的政治基礎，未來發展充滿變數；第二，中止ECFA部分產品關稅減讓，是大陸回應賴清德“台獨”告白系列舉措的組成部分，未來不排除進一步增加中止產品項目。



可以肯定，大陸此舉，針對的是民進黨當局的“台獨”分裂主張和對抗性的兩岸路線，而不是廣大台灣同胞，大陸推動兩岸融合發展的政策不會變。正如陳斌華強調：大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，始終對促進兩岸經濟交流合作持積極態度，將一如既往歡迎和支持台胞台企到大陸投資發展，率先同台胞台企分享中國式現代化發展機遇，為台胞台企提供更多同等待遇，持續深化兩岸融合發展，更多造福兩岸同胞。