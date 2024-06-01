C919今接載120港生赴滬交流

國產大型客機C919在新加坡進行預演飛行（來源：新華社） 中評社北京6月1日電／據大公報報導，6月1日，“滬港同心 相聚上海”香港青年學生實習計劃正式啟動，120名港生乘坐國產大飛機C919從香港飛往上海開啟為期7周的實習，這也是國產大飛機C919實現首次境外商業飛行。此次，大公報記者將全程跟機採訪，跟隨港青的視角，進一步揭秘國產大飛機的魅力所在。



累計安全運行超6000小時



據東方航空發布數據顯示，截至今年5月27日，旗下5架C919飛機總計商業運行飛行時間6090小時，承運旅客近30萬人次，C919運行技術狀態正常，安全飛行表現良好，日利用率等指標穩步提升，綜合運營能力已得到全面檢驗。



去年12月，C919及ARJ21飛機首次到訪香港，獲得極大關注，讓大量機迷們近距離欣賞國產大飛機的“英姿”。去年，還有逾百名港生通過“滬港同心”交流活動參觀了大飛機製造商中國商飛總生產線，親眼見證了C919大飛機的建造。此次，C919更將助力香港青年學生實習計劃，讓港生乘坐國產大飛機翱翔於祖國藍天之上，不少港生還將在上海機場獲得實習崗位，進一步瞭解祖國航空發展。



滬港社團總會主席、滬港青年會榮譽會長姚祖輝表示，C919國產大飛機是我國在航空工業領域取得的重大突破，體現了國家強大的科技實力。通過這一經歷，希望香港青年們能夠更加深刻地認識到國家自主創新的重要性，激發他們投身科技創新、服務國家發展的熱情，同時向他們傳遞作為一名中國人的民族自豪感，“要更加堅定地維護祖國統一，為香港的美好的未來發展貢獻力量。”



今年，不僅是滬港合作20周年，也是“滬港同心實習計劃”15周年，在此背景下，120名港生們乘坐國產大飛機C919來滬後，還將在上海多領域重點機構、企業獲得實習機會，並走訪上海特色景點，親身感受上海的建設與發展，真正瞭解祖國的歷史和未來。滬港青年會主席楊永鏗表示，此次經歷將成為港生人生中難忘的篇章，也將不斷激勵著他們為滬港兩地乃至國家的繁榮發展貢獻青春力量。