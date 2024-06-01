善用河套前海合作區　實現港深科創雙贏

左圖：調研組到優必選科技股份有限公司，調研人工智能、人形機械人企業的發展情況。＼大公報記者林良堅攝；右圖：調研組到河套深港科技創新合作區參觀，瞭解最新建設情況。＼大公報記者林良堅攝 中評社北京6月1日電／據大公報報導，港區十四屆全國人大代表專題調研組昨日繼續在廣東進行專題調研。調研組當日前往河套深港科技創新合作區及前海深港現代服務業合作區，瞭解合作區建設情況。



前海合作區是粵港澳重大合作平台，發展日新月異，多名代表驚嘆“深圳效率”，建議兩地要更積極合作，發揮協同效用，擴大發展空間，實現雙贏。



調研組昨日首先來到河套深港科技創新合作區，瞭解合作區建設情況。工作人員介紹，合作區規劃總建築面積745萬平方米，目前已籌集科研空間逾100萬平方米，未來還將增加逾330萬平方米的發展空間。



調研組下午來到前海深港現代服務業合作區。前海合作區是粵港澳重大合作平台，擁有粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台，和建設高水平對外開放門戶樞紐兩大定位。



今年4月18日，深圳市前海管理局發布消息，明確在前海工作的香港居民，個人所得稅稅負超過香港稅負的部分將予以免徵；將前海15%企業所得稅優惠政策擴展至前海深港現代服務業合作區全域，有利於進一步吸引香港同胞到前海就業、創業。



冀河套區採“港資港法港仲裁”



身兼元朗區區議員的港區全國人大代表沈豪傑表示，見到深圳在福田保稅區的基礎上已經將河套地區發展得初具規模，並快速轉化為科研空間，香港一側目前開發了三分之一的土地，剩下的土地仍然處於規劃狀態，而前海的發展更是日新月異，令大家都感到十分心急。“慢進也是退”，他認為，深圳經驗值得學習，兩地應積極開展合作，發揮協同效用，香港應以己所長服務國家所需，以早日發展成為國際創科中心。



港區全國人大代表梁美芬指出，香港實行的普通法是國家對外的法律橋樑，自己一直希望整個大灣區共享香港的普通法品牌，允許外商或公司簽署協議時選擇適用香港法例解決爭議。目前，前海已實現“港資港法港仲裁”，希望未來河套區也可以落實香港安排。她相信這樣會令香港與內地實現雙贏，屆時，內地律師可以與香港律師合作，在海外推廣生意，而外國商戶也可以借助這一安排更好開發內地市場。



調研組當日還分別到訪優必選科技公司考察人型機器人最新發展，以及大疆創新科技有限公司深入瞭解無人機、航空影像企業發展。在優必選科技公司，他們與該公司自主研發的熊貓機器人進行互動，並觀看其表演打太極、移動至雪櫃拿可樂等動作。現場掌聲連連，歡聲笑語不斷。在大疆創新科技有限公司，他們瞭解了大疆近年來推出的不同類型無人機。當得知無人機產品已被廣泛運用在農業、消防、野生動物保護等行業領域，港區全國人大代表徐莉驚嘆不已。她向記者表示，無人機在民用領域的大規模使用是國家發展的紅利，這些更新換代的無人機背後，反映的正是國家在科技方面取得的成就。