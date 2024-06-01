我“看見”，這世界繽紛多彩

圖①：張龍和學生們在一起。 圖②：武漢市盲童學校校園。 以上圖片均為武漢市盲童學校提供 數據來源：教育部 版式設計：張芳曼 中評社北京6月1日電／據人民日報報導，音樂流淌在校園的每個角落。清晨出操，無需口號，眼睛看不見，孩子們卻能循著旋律做出整齊的動作。下課音樂聲響，無需指引，全盲的孩子與有光感的孩子結成對，手牽手，自如地到達校園每一個場所。

對於湖北武漢市盲童學校的學生而言，享受音樂和觸摸世界一樣日常。



午後，一支小隊行至音樂教室。孩子們人手一只陶笛，空氣中彌漫著陶土的氣息和淡淡的樂音。講台前的“老師”叫金海心，作為武漢盲校的畢業生，每周定期回校指導陶笛社團練習。孩子們的手指在笛孔上輕盈跳躍，悠揚笛聲中，有藍天湖水，有小鳥小魚，有所有不需要用眼睛就能感知到的繽紛世界。



作為湖北省唯一一所涵蓋小學、初中、高中、職業中專的公辦專業盲校，武漢市盲童學校在完成國家規定課程之餘，開設體藝社團18個，為盲童人生打開更多可能。



觸摸音樂



“我的反射弧比較長，直到7歲才得知自己和別人不一樣。”出生不久，金海心便毫無光感，眼前漆黑一片。母親帶她去超市，用手觸摸各類商品。金海心既尷尬又疑惑，“難道全世界的人都這樣做？”



2009年，來到武漢盲校後，金海心認識了其他低視力的同學，第一次知道了顔色的概念，她才明白，“原來只是我看不見”。



小學三年級時，學校來了一位新老師。一次偶然的機會，音樂教師張龍接觸到盲童這個群體，她堅信音樂可以療愈心靈，主動申請到武漢盲校任教。



張龍創建了“六點天使”藝術團，靈感來自盲文的6個凸點，也寓意著孩子們像早上6點的太陽一樣朝氣蓬勃。從此，盲校的孩子有了學習樂器、登台表演的機會。



“拿起話筒的那一刻，我無限接近普通人。”劉雅倩相對“幸運”，能看見一絲光亮。需要看清東西時，她就用手機拍照，然後把圖片放大數倍貼近眼睛。

