社福界辦潮州交流團　深入認識國家發展

圖：香港“萬千社工看祖國”活動啟動禮昨日舉行，一眾嘉賓與參加者合照。 中評社北京6月1日電／據大公報報導，香港萬千社工看祖國─“心連心”潮州高鐵交流團昨日啟動，來自逾50間社福機構及社會福利署的超過300名同工出發前往潮州，進行為期三日兩夜的交流。中央政府駐港聯絡辦副主任何靖應邀出席活動，並與特區政府政務司司長陳國基等共同主禮。



陳國基致辭時表示，特區政府為支援各間社福機構的發展，設立5億元的專項基金，而本次“香港萬千社工看祖國”活動，正是專項基金支持的首個項目，是香港社福界發展的重要里程碑。他希望各團員帶著愛國的“心”和服務的“心”，攜手提升社福服務水平。



陳國基表示，社福界作為香港社會的重要一員，對國家和民族有著正確、深入的認識，是應有之責、應有之義。通過到內地交流，親身瞭解國家在社會、經濟、文化等不同領域的發展，是最直接、最有效的方式之一。



陳國基表示，內地很多社會服務做得很好，不少“惠民生、暖民心”的工作，都十分值得香港借鑒。



陳國基希望各位社福界人士好好把握內地交流機會，加強國民身份認同和民族自豪感，思考如何更好發揮香港所長，貢獻國家所需。



首個交流團會在潮州進行為期三日兩夜的交流，勞福局局長孫玉菡亦隨團出行。他表示，特區政府準備在未來的日子舉辦更多類似的社工內地交流團，認為通過到內地親眼親身體驗，可讓大家更深入認識國家，也可促進香港和內地不同城市之間的社福界一同交流。“首發團的主要參加者有各大社福機構的總裁和高管，也有中層管理人員。他們很期待通過這次首發團，更進一步加深香港和潮州在社福方面的合作和交流。”



團員：瞭解“精準扶貧”工作



現場準備出發的香港社工積極討論、合影，對交流行程充滿期待。香港遊樂場協會總幹事溫立文表示，很興奮有機會與300多位社福界以及社會福利署同事一同出發前往潮州交流，尤其是當中許多人還未去過潮州，希望這次活動可以瞭解到更多的內地社會福利方面的情況。



本次行程安排非常豐富，除了拜訪內地社工團體外，亦會前往農村或基層地區，瞭解當地的社會福利工作。溫立文期望，這次活動可以為日後與內地社工團體的交流合作創造機會。



基督教服務處總幹事翟冬青接受訪問時表示，很開心有機會參加這個活動，與內地社工團體交流。早前聽取交流團簡介會的時候，已經對瞭解“扶貧”工作的行程很感興趣。



翟冬青希望能親身參觀當地社區服務中心，瞭解國家的政府部門如何做好基層與扶貧的工作，並通過交流經驗，將內地“精準扶貧”的工作，更好地運用融入香港社會，幫助到本地的貧困人群。