“理大中華文化節”　展染纈非遺技藝

圖：非物質文化遺產“染纈技藝”代表性傳承人管蘭生及其作品《黃河》。 中評社北京6月1日電／據大公報報導，香港理工大學自今年3月啟動“理大中華文化節”以來，舉辦了一系列中國傳統文化技藝進校園活動。即日起至6月12日，由香港理工大學、北京聯合大學和蘭州交通大學協辦的“青出於藍─絲綢之路染纈走進香港作品展”在香港理工大學舉行，以中國傳統絲綢印花技術為主題，再次在校園綻放傳統藝術之光。



中國古代織品紡染技術被稱為“染纈”，“染纈”匠人就地取材，如從石榴殼、蓮蓬、紅花等提取染料，製作工序分為染色、製纈、凝色、煉色、拆纈、呈纈，過程歷經提取顏色、染纈製作、染色、拆除紮染上的浮線，再呈現花紋，最終凝滯成了一幅畫。“染纈”通過古絲綢之路交流融合，尤其在漢唐時期被廣泛傳播，現作為“一帶一路”沿線國家和地區共享的非物質文化遺產。



既傳統又現代



“理大中華文化節”籌委會成員兼人文學院院長李平在展覽開幕式上致辭時表示：“理大非常重視中華傳統文化教育，期望‘理大中華文化節’能加深年輕一代對中華文化的認識，增強其國家和文化認同感。展覽的名稱‘青出於藍’源於染料──從藍草中提煉出來的靛青色比藍色更深，比喻通過努力學習，年輕一代可以超越前人，亦對應活動主題‘染纈’。”



北京聯合大學藝術學院院長張旗指出，這次展出的作品，大多是染纈技藝代表性傳承人管蘭生數十年的藝術積累，作品在繼承傳統的基礎上又有創新，呈現出既傳統又現代的藝術風貌，彰顯中華優秀傳統文化的價值和魅力。



北京聯合大學教授、非物質文化遺產“染纈技藝”代表性傳承人管蘭生跟隨母親學習“染纈”，並組建絲路染纈藝術博物館，擔任館長。在他眼中，“染纈技藝”在中國的歷史源遠流長，代代相傳，過去多集中在民間小作坊，如今能夠走進大學校園，並受到年輕人的喜歡，也有愈來愈多的畢業生視其為終生職業。這都要得益於絲綢之路，也歸功於中華優秀的傳統文化。



展現祖國河山



是次展出“染纈”作品都比較大尺幅，既有西北的蒼涼，也有江南的煙雨人家。其中的《黃河》呈現黃河水的奔流不息、蜿蜒分布在黃土高坡，很有九曲黃河之氣勢。



繪畫有寫生創作，管蘭生在“染纈”時，也有不少行走在西北蒼涼大地上的經歷，譬如他行走在崑崙山，見到一隊駝隊，感嘆眼前所見風雪有“忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開”之美，遂創作作品《行走崑崙月》。



展覽導賞過程中，管蘭生常出口成詩，言談間將“染纈”與詩歌意境緊扣在一起，又如他創作的作品《秦時明月》，就是親身行走在今天的漢時關隘而作，借作品詮釋古人的“左牽黃，右擎蒼”之千里奔赴戰場的緊迫。他表示：“這件作品描繪的是我一個人在山洞中的真實場景。30年前一個夜晚時分，我獨坐山洞，升起一堆篝火，耳邊傳來的是狼的叫聲和風滾草呼啦啦的聲音，我的內心反而很平靜，感受淹沒在歷史長河中的秦時明月。”