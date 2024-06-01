習近平祝全國小朋友“六一”國際兒童節快樂

右圖：近日，在四川省南充市嘉陵區之江小學，學生在課堂上朗讀課文。／新華社；左圖：5月31日，江蘇孩子們舞龍，迎接“六一”。／新華社 中評社北京6月1日電／據大公報報導，在“六一”國際兒童節即將到來之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平5月30日給四川省南充市嘉陵區之江小學的學生們回信，對他們予以親切勉勵，並祝他們和全國的少年兒童節日快樂。



習近平在回信中說，看到來信，我回想起20年前為你們學校培土奠基的情景。得知這些年來學校越辦越好，同學們勤奮學習、熱愛勞動、健康快樂成長，我很欣慰。



勉四川小學生：堅持德智體美勞全面發展



習近平強調，少年兒童是祖國的未來。把家鄉建設好，把我國全面建成社會主義現代化強國，需要你們這一代人接力奮鬥。希望同學們樹立遠大志向，珍惜美好時光，堅持德智體美勞全面發展，爭做愛黨愛國、自立自強、奮發向上的新時代好少年，努力成長為堪當強國建設、民族復興大任的棟樑之材。



之江小學前身是四川省南充市嘉陵區的一所山區小學，山高路陡，校舍老舊。2004年，學校在浙江省對口幫扶下實施遷建，時任浙江省委書記習近平同年5月為學校培土奠基。2005年9月學校正式投入使用，辦學條件改善，現有在校小學生287名。近日，之江小學五年級一班全體同學給習總書記寫信，匯報學習生活情況，表達感恩之情和爭做新時代好少年的決心。