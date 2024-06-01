習近平同阿聯酋總統穆罕默德會談

5月30日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華國事訪問並出席中國－阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式的阿聯酋總統穆罕默德舉行會談。這是習近平同穆罕默德握手。新華社記者 李學仁 攝 中評社北京6月1日電／據新華社報導，5月30日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華國事訪問並出席中國－阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式的阿聯酋總統穆罕默德舉行會談。



習近平指出，阿聯酋是中國重要的全面戰略夥伴。近年來，在我們共同引領下，中阿關係保持良好發展勢頭，樹立了新時期中國和阿拉伯國家關係的典範。今年是中阿兩國建交40周年，是中阿關係承上啟下、繼往開來的重要節點。中方願同阿方一道，繼續從戰略高度和長遠角度牢牢把握兩國關係大方向，確保中阿全面戰略夥伴關係始終蓬勃發展。



習近平強調，中方支持阿聯酋走獨立自主的發展道路，支持阿方維護國家主權、安全、發展利益，願同阿方鞏固政治互信，加強合作，攜手構建中阿命運共同體。中方願同阿方持續推進高質量共建“一帶一路”，加強發展戰略對接，以建立中阿投資合作高級別委員會為契機，推動兩國合作取得更多成果。鞏固貿易、能源、基礎設施等領域合作，拓展信息技術、人工智能、數字經濟、新能源等高技術領域合作。加強執法安全合作。前不久，我專門給阿聯酋中文學習者回信，勉勵他們學好中文、瞭解中國，為促進中阿友好作出貢獻。中方願繼續支持“百校教中文”項目，推進阿聯酋中國文化中心建設，加強人文交流，增進彼此瞭解和友誼。



習近平指出，當前，世界多極化趨勢不可阻擋。多極化本質上應該是不同文明、不同制度、不同道路之間相互尊重、和平共處。中東地區國家是發展中國家的重要組成部分，是世界多極化的重要力量。中方支持地區國家繼續走符合本國國情的發展道路，堅定走團結自強、和平和解之路，堅持通過溝通協商化解分歧，把前途命運掌握在自己手中。中方願同阿聯酋等阿拉伯國家一道努力，辦好第二屆中國－阿拉伯國家峰會，推進中國和阿拉伯國家命運共同體建設。中方願同阿方加強中海戰略夥伴關係，拓展多邊合作，維護“全球南方”國家共同利益。



穆罕默德表示，很高興再次訪問我的第二故鄉中國並同習近平主席共同出席中國－阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式。阿拉伯國家和海灣國家同中國的關係有著深厚基礎，不斷深化發展阿中關係、海中關係符合阿拉伯國家和海灣國家人民的共同願望和根本利益。阿方願同中方共同努力，推動阿中、海中關係更好造福雙方人民。



穆罕默德表示，阿聯酋同中國關係建立在相互信任、相互尊重和共同利益的基礎之上，各領域合作達到非凡水平。阿聯酋高度重視發展對華關係，將中國置於外交最優先位置，將中國作為長期可靠的戰略合作夥伴，願以慶祝兩國建交40周年為契機，進一步深化拓展經貿、投資、能源、科技、教育、人文等各領域合作。阿聯酋政府堅定奉行一個中國政策，反對任何形式的“台獨”，支持中國為實現國家統一所作的努力。阿方高度讚賞、積極支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，將繼續積極參加共建“一帶一路”，願同中方密切多邊溝通協作，為促進地區和世界的和平、發展與繁榮作出積極努力。

