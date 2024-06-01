習近平同突尼斯總統賽義德會談

5月31日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華國事訪問並出席中國－阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式的突尼斯總統賽義德舉行會談。這是會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為賽義德舉行歡迎儀式。新華社記者 龐興雷 攝 中評社北京6月1日電／據新華社報導，5月31日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華國事訪問並出席中國－阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式的突尼斯總統賽義德舉行會談。兩國元首宣布，建立中突戰略夥伴關係。



習近平指出，中國和突尼斯是好朋友、好兄弟。建交60年來，無論國際風雲如何變幻，中突雙方始終相互尊重、平等相待、彼此支持，譜寫了發展中國家風雨同舟、守望相助的生動篇章。鞏固好、發展好中突關係，符合兩國人民的根本利益和共同期待。中方願同突方一道，賡續傳統友誼，深化各領域交流合作，推動中突關係邁上新台階。今天我們宣布建立中突戰略夥伴關係，必將開辟兩國關係更加美好的未來。



習近平強調，中方支持突尼斯走符合自身國情的發展道路，支持突方獨立自主推進改革進程，將命運牢牢掌握在自己手中。中方願同突方加強發展戰略對接，深化基礎設施建設、新能源等領域合作，培育醫療衛生、綠色發展、水資源、農業等領域合作新動能，推動兩國高質量共建“一帶一路”取得更多成果，歡迎更多突尼斯優質特色產品進入中國市場。中方願繼續向突尼斯派遣高水平醫療隊，同突方深化教育、旅遊等領域合作，密切人文交流。雙方要同“全球南方”國家一道，加強團結協作，踐行真正的多邊主義，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，實現共同發展。中方願同突方一道努力，建好中阿合作論壇、中非合作論壇，為中阿關係發展注入新動力，攜手構建高水平中非命運共同體。



賽義德表示，很高興在突中建交60周年之際對中國進行歷史性訪問並出席中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕式。突中兩國友誼深厚、理念相通，各領域合作成果豐碩。突方期待在國家發展進程中得到中方更多支持，密切衛生、交通、綠色發展、教育等領域合作，將突中關係提升到新水平。突方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國政府為實現國家統一和捍衛核心利益所作努力。突方和阿拉伯國家讚賞中華優秀傳統文化理念，讚賞中方在國際事務中主持公道正義。每一個國家都有權自主選擇符合自身國情的發展道路。突方願同中方秉持全人類共同價值，密切團結協作，反對霸權主義和陣營對抗，創造更加平等美好的世界，讓世界各國人民能夠享受真正的人權和自由，和諧共存，共享和平、安全與繁榮。



雙方還就巴以衝突交換意見。習近平強調，中方同阿拉伯國家立場高度契合，願同突尼斯等廣大阿拉伯國家一道，推動巴勒斯坦問題在落實“兩國方案”基礎上得到全面、公正、持久解決。



會談後，兩國元首共同見證簽署關於綠色低碳發展、投資等領域多項雙邊合作文件。



雙方發表《中華人民共和國和突尼斯共和國關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明》。



會談前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂東門外廣場為賽義德和夫人伊什拉芙舉行歡迎儀式。

