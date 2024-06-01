習近平同巴林國王哈馬德會談

5月31日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華國事訪問並出席中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕式的巴林國王哈馬德舉行會談。這是會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為哈馬德舉行歡迎儀式。新華社記者 劉彬 攝 中評社北京6月1日電／據新華社報導，5月31日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華國事訪問並出席中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕式的巴林國王哈馬德舉行會談。兩國元首宣布，建立中巴全面戰略夥伴關係。



習近平指出，巴林是中國在海灣地區的好朋友、好夥伴。兩國雖然國情不同，但始終以誠相待、友好相處。近年來，在我們共同引領下，中巴關係平穩健康發展。今年是中巴建交35周年，雙方一致同意將中巴關係提升為全面戰略夥伴關係，這是中巴關係史上新的里程碑。中方願同巴方一道，發展好中巴全面戰略夥伴關係，更好造福兩國人民。



習近平強調，中方堅定支持巴方維護國家主權、安全、穩定，支持巴方走獨立自主發展道路，支持巴林“2030經濟發展願景”和多元化發展戰略，願同巴方加強能源、投資、交通、新能源、數字經濟等領域合作，推動高質量共建“一帶一路”取得更多成果。雙方要密切人文交流和人員往來，持續鞏固中巴友好民意基礎。中方主張不同制度、不同文明國家相互尊重、和平共處，支持中東地區國家增進團結協作，實現和平和解，促進發展振興，願同包括巴林在內的地區國家一道，推動中國同海合會國家關係取得更大發展，辦好第二屆中阿峰會，加快推進中阿命運共同體建設。加強在聯合國等多邊平台溝通協調，踐行真正的多邊主義，維護廣大發展中國家共同利益。



習近平強調，中方堅定支持巴方維護國家主權、安全、穩定，支持巴方走獨立自主發展道路，支持巴林“2030經濟發展願景”和多元化發展戰略，願同巴方加強能源、投資、交通、新能源、數字經濟等領域合作，推動高質量共建“一帶一路”取得更多成果。雙方要密切人文交流和人員往來，持續鞏固中巴友好民意基礎。中方主張不同制度、不同文明國家相互尊重、和平共處，支持中東地區國家增進團結協作，實現和平和解，促進發展振興，願同包括巴林在內的地區國家一道，推動中國同海合會國家關係取得更大發展，辦好第二屆中阿峰會，加快推進中阿命運共同體建設。加強在聯合國等多邊平台溝通協調，踐行真正的多邊主義，維護廣大發展中國家共同利益。



哈馬德表示，中國是偉大的國家，為巴林國家建設提供了大量支持，巴方深表感謝。巴方希望以建立全面戰略夥伴關係為契機，對接兩國發展戰略，密切各領域務實合作，助力巴林實現多元化發展。巴方高度讚賞並完全贊同中方秉持的高尚價值理念和理性智慧的政策主張。中國發展好了，其他發展中國家才能發展好，世界多極化進程才能持續推進。巴方堅信，中國必將實現中華民族偉大復興，並為世界和平繁榮作出更大貢獻。巴方恪守一個中國原則，支持中國實現和平統一。願同中方密切多邊協作，更好保障各國人民享有平等的生存權和發展權。巴方願同中方一道，推動盡早達成海合會－中國自由貿易協定，發揚阿中友好精神，攜手構建面向新時代的阿中命運共同體。



哈馬德通報了近期第三十三屆阿盟首腦會議情況，特別是阿拉伯國家在巴勒斯坦問題上的立場以及為推動盡快結束加沙衝突所作的努力，讚賞並感謝中方始終秉持正義立場，期待中方發揮更大作用。習近平強調，中巴雙方在巴勒斯坦問題上立場一致。中方讚賞阿盟首腦會議就巴以問題發出阿拉伯國家共同聲音，願同巴林和其他阿拉伯國家一道努力，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

