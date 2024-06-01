中評社北京6月1日電／據中央紀委國家監委消息，近日，習近平總書記在山東考察時強調，要以黨紀學習教育為契機，持續深化整治形式主義為基層減負，為基層幹部幹事創業營造良好環境。整治形式主義為基層減負，是一項重要政治任務。要持續糾治加重基層負擔的形式主義、官僚主義，引導黨員、幹部牢固樹立正確政績觀，更好激勵擔當作為，讓基層幹部把更多的精力集中到謀發展、抓治理、促振興上來。



黨的十八大以來，習近平總書記始終高度重視深化拓展整治形式主義為基層減負工作，要求“讓基層幹部從繁文縟節、文山會海、迎來送往中解脫出來”；提出“把為民造福作為最重要的政績，建立健全幹部擔當作為的激勵機制，堅決反對形式主義、官僚主義”；指出“要鞏固拓展主題教育成果，建立健全長效機制，樹立和踐行正確政績觀，持續深化整治形式主義為基層減負”；強調“為基層減負要明確權責，不能什麼事都壓給基層，基層該承擔哪些工作，要把職責事項搞清楚”……一系列重要論述為“深化整治形式主義為基層減負”指明了方向。在黨中央堅強領導下，各地區各部門持續發力，解決了一批突出問題，刹住了一些歪風邪氣，過去令基層幹部叫苦不迭、束手束腳的形式主義、官僚主義問題大大減少。同時也要看到，形式主義、官僚主義問題具有頑固性和反復性，必須緊盯不放、常抓不懈，加大力度深入糾治，使減負成果更好惠及廣大基層幹部群眾。



在黨紀學習教育中引導黨員、幹部牢固樹立正確政績觀，準確看待“應盡之責”和“應減之負”。新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》聚焦黨員、幹部反映強烈的形式主義、官僚主義頑瘴痼疾，對搞文山會海、過度留痕增加基層工作負擔等突出問題有針對性地作出處分規定。要結合正在開展的黨紀學習教育，督促黨員、幹部認真學習《條例》，原原本本學、逐章逐條學，深刻認識形式主義、官僚主義的危害，進一步明確日常言行的衡量標尺，用黨規黨紀校正思想和行動。要以黨紀學習教育為契機，引導黨員、幹部守牢思想防線、行為紅線，堅決糾正政績觀異化、權力觀扭曲、事業觀偏差等問題，把對上負責同對下負責統一起來，時刻綳緊為基層減負之弦，以思想認識上的到位引領行動上的自覺。



錨定突出問題，持續糾治加重基層負擔的形式主義、官僚主義問題。從監督執紀情況看，一些加重基層負擔的問題仍然屢禁不止，新情況新動向不斷滋生。有的違反規定層層開會，層層制發配套文件或者在制發配套文件時簡單照抄照搬、上下一般粗；有的隨意要求基層填表報數、層層報材料，把“痕跡”當“政績”……要堅持問題導向，對基層反映強烈的問題發現一個整治一個，把黨員、幹部從一些無謂的事務中解脫出來。同時要看到，加重基層負擔的形式主義、官僚主義在不同地區、不同領域、不同層級有不同表現，必須加強調查研究，精準發現、靶向糾治、有效解決。對“表現在基層、根子在上面”的問題要堅決糾治，領導機關要帶頭改、帶頭治，涉及多個上級部門的還要同題共答，堅決防止“上級生病、基層吃藥”。

