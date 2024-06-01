運用數字技術助力監督執紀提質增效

中評社北京6月1日電／據中央紀委國家監委消息，日前，廣西壯族自治區崇左市龍州縣逐蔔鄉廣合村上額屯村民小組二組組長盧漢寶，因挪用屯集體生態公益林補償款用於個人家庭生活開支，受到黨內警告處分。該案的發現與查處，得益於龍州縣鄉村振興監督“雲平台”對廣合村集體資金流水異常的預警提示。



二十屆中央紀委三次全會強調，推動數字技術深度融入紀檢監察各項業務。今年以來，各地紀檢監察機關積極探索運用數字技術，推動大數據、信息化手段與紀檢監察工作深度融合，為監督執紀賦能增效。



各級紀檢監察機關通過與職能部門業務數據庫建立系統連接等方式，整合數據信息，充分發揮數據集聚優勢，助力精準發現問題。



浙江省紀委監委採取以“設區市紀委＋省直派駐（出）機構”為主體的“雙牽頭”和“室組地”聯動推進模式，歸集招投標、行政執法、市場監管等領域關鍵行權數據，梳理40個重點領域（系統）權力事項清單和廉政風險點，為精準發現問題打下堅實基礎。



“在招投標領域突出問題專項治理中，通過歸集省公共資源交易中心數據，分析產生領導幹部、公職人員涉嫌違規插手招投標、明招暗定、優親厚友等預警信息927條，推動立案135件。”浙江省紀委監委有關負責同志介紹。



針對違規收受禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利等“四風”問題，江蘇省蘇州市紀委監委匯總工商、稅務、財政等數據，以公款報銷發票為切入點，對公款購買煙酒、名貴特產、節假日開票、夜宵時段開票等問題開展數據篩查，精準發現隱形變異新問題。今年1至4月，該市共通過大數據方式查處“四風”問題28起，處分30人。



加強調查研究，深化對重點領域不正之風和腐敗問題的規律性認識，通過構建數據分析模型第一時間發現異常情況。

