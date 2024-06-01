小岛屿发展中国家国际会议发出南南合作強音

5月27日，在安提瓜和巴布達首都聖約翰，聯合國秘書長古特雷斯在第四屆小島嶼發展中國家國際會議開幕式上講話。（圖源：新華社） 中評社北京6月1日電／据新华社报道，5月30日，为期四天的第四届小岛屿发展中国家国际会议在安提瓜和巴布达首都圣约翰闭幕。会议通过名为《小岛屿发展中国家安提瓜和巴布达议程》（《安巴议程》）的成果文件，阐释小岛屿发展中国家未来10年的可持续发展目标，並呼吁国际社会共同应对影响小岛屿发展中国家未来的关键问题。



与会代表指出，国际合作对小岛屿发展中国家应对气候变化挑战、实现具有韧性和可持续性的繁荣不可或缺，深化南南合作尤其重要，中国在其中发挥著积极作用。



聚焦气候变化



本届会议由联合国主办，来自100多个国家的近4000名代表参会，共同探讨小岛屿发展中国家面临的可持续发展挑战和机遇。



据联合国统计，全世界共有39个小岛屿发展中国家。受到地理条件限制，这些国家比其他国家更容易受到气候变化影响。正因如此，应对气候变化成为会议的一个焦点议题，与会者纷纷強调应对气候变化的紧迫性。



联合国秘书长古特雷斯在会议开幕致辞中说，小岛屿发展中国家长期以来受到气候变化、海平面上升和土地退化等问题影响，其发展有著巨大的脆弱性。尼日利亚环境部长巴拉拉贝·阿巴斯·拉瓦尔表示，气候变化和生物多样性丧失使小岛屿发展中国家的可持续发展面临严重风险。



所罗门群岛代表強调，应对海平面上升、海洋酸化、频繁的山洪暴发和強烈飓风“让我们处于持续的恢复状态”。科摩罗代表指出，需要通过加強当地沿海和岛屿社区的建设，来降低非洲受气候变化和自然災害的影响。



塞舌尔农业、气候变化和环境部长弗拉维安·茹贝尔表示，理解气候变化对小岛屿国家人民的生存威胁非常重要，理解才能促进共同行动，因此各国代表聚在一起讨论气候变化问题极为重要。

